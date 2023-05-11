足球／台電、台體簽備忘錄 合作人才培訓、偏鄉推廣

台灣電力公司男子足球隊與國立台灣體育運動大學男子足球，在今天簽訂2年合作備忘錄，未來雙方將針對延續培育足球優秀人才、協助大學選手畢業後球齡延長、輔導就學、就業和偏鄉足球推廣等方面進行合作。

身為國內甲組以及大專足球的傳統勁旅，台電男足隊陣中就有不少球員來自於台體大，而為了強化雙方間的合作關係，台體大也在今天與台電興達發電廠廠長黃錦城、經理黃先鋒、常務理事呂英仁及台電男足總教練黃哲明等，雙方達成協議共識，簽訂2年合作備忘錄。

台電男足總教練黃哲明就表示，台電陣中就有不少球員是來自台體大，且台體大男足過去在大專賽場上就有亮眼成績，且並未參與甲組賽事，這次合作台電也將提供台體大球員一個挑戰更高層級舞台的機會，包括透過休賽季的友誼賽來觀察潛力球員，並提供給他們與台電男足一同訓練的機會，未來不僅有機會成為台電男足的一員，更有機會進入台電就業。

黃哲明指出，台電除了提供台體大球員舞台外，台體大總教練趙榮瑞與國外職業俱樂部間保持著良好關係，未來也希望藉由這層關係讓台電男足得以與更多國外俱樂部進行交流，增強球員實力與國際視野。

除了球員上的交流外，台電與台體大多年來也從事偏鄉足球推廣工作，未來雙方也將攜手繼續投入偏鄉關懷活動，讓國內足球發展能夠繼續扎根。