花蓮中華國小射箭隊7月出國競賽 盼大眾助經費圓夢

花蓮縣中華國小射箭隊是全國錦標賽的常勝軍，今年3月在全國青年盃錦標賽，拿下男子及女子個人冠軍，將代表台灣參加7月美國國際邀請賽。但選手多來自弱勢家庭，出國參賽經費難以籌措，現在尚缺約180萬元，盼社會大眾能協助小選手圓夢。

教練吳芸與陳鵬宇表示，25位選手多來自單親或原住民家庭，對射箭運動充滿熱情，在勤奮訓練、堅持與不放棄的態度下，才能在全國比賽中一路過關斬將奪冠，獲得中華民國射箭協會推薦，代表台灣參加歷史悠久且頗負盛名的美國國際射箭邀請賽，將與齊聚愛荷華州的全球射箭好手競賽。

儘管出國比賽為國爭光是每位射箭小將的夢想，但8名小選手大多家境窘困，家長自行負擔部分金額後，仍難湊足參賽費用，校方積極尋求各界資源，同時公開向大眾募款。

花蓮中華國小射箭隊將於7月出國競賽，尚缺180萬元經費，校方盼大眾協助小選手圓夢。圖／中華國小提供

校長江政如指出，代表團選手與教練共有11人參賽，總經費約234萬元，透過各種管道爭取後，目前還缺少180萬元。而報名截止期限在6月中，希望社會善心人士給予協助，若順利成行，將公開頒發感謝狀，表揚捐款人善舉義行。

校方表示，捐款可透過學校教育儲蓄戶網站（https://reurl.cc/MRa9xL）、臨櫃辦理及到校辦理，或轉帳到信任的學校老師，請對方小額代收協助現金轉交。臨櫃辦理戶名：花蓮縣花蓮市中華國民小學，統編：0814-6443，帳號：台灣銀行花蓮分行（004-0185）018038094351（備註指定：射箭隊參賽費用）。