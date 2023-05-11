自行車／運動網紅一呼百應 高雄澄清湖再現車潮

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運動筆記／ 醫護鐵人

高雄澄清湖草地再次迎來熱鬧的景象！全台熱愛騎乘的騎士們近日聚集於此，一同參與由國內最多人追蹤的戶外運動頻道「一輪的運動日常」所發起的「高雄約騎」活動，一同揮灑汗水，享受自然與運動的樂趣。

「一輪的運動日常」在國內擁有相當高的知名度，其內容不只是分享各種運動的技巧，更鼓勵大家一起挑戰高難度的運動項目，並將影片拍攝手法做到真實自然，吸引高達15萬人追蹤，是戶外運動圈頗具影響力的KOL之一。今年的「高雄約騎」活動在5月7日於澄清湖草地舉行，現場聚集了上百名熱愛騎乘的騎士，除了享受自然風光，更可品嚐到豐盛的自助餐與烤乳豬美食。

網紅大紅帽（右一）網紅一輪（右二）醫護鐵人創辦人彥良（左二）DOSUN品牌代表（左一）

此外，活動現場也設有表演舞台，由表演者為觀眾帶來了動感、溫馨的音樂現場表演。除了一般民眾，高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、醫護鐵人創辦人陳彥良、台灣鐵人賽事安全協會理事長趙寓宏、台灣鐵人賽事安全協會總幹事呂榤晉以及台南市知名YouTuber「Josh」也應邀出席此次活動，與大家一同享受運動的樂趣。

高雄市運發局局長侯尊堯騎乘節能電輔車參加活動「高雄約騎」活動不僅讓騎士們能夠揮灑汗水，也為大家帶來了一個難得的交流平台，期待透過這樣的活動，能夠鼓勵更多人加入戶外運動的行列，享受運動生活帶來的健康與快樂。

自行車

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