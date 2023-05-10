自行車／澎湖跳島嘉年華造勢 體驗菊島自行車旅遊魅力

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為鼓勵遊客以自行車時速20公里漫遊、體驗澎湖之美，今天特地邀請112年度宣傳大使藝人姚黛瑋，與社團法人生命勵樂活輔健會手搖車團隊一起在澎湖騎乘自行車，共同為「2023澎湖自行車跳島嘉年華活動」接力宣傳。

澎管處處長許宗民表示，隨著疫情完全解封，觀光人潮也跟著復甦，為鼓勵並吸引更多遊客來澎湖騎自行車，澎管處今年整合包裝推出「在地專業領騎服務」、「2023世界自行車日~騎遊菊島沁涼一夏」及「2023澎湖跳島101K自行車活動」等多項活動，同時完成鎖港自行車休憩站，提供車友舒適的休息、補給與拍照打卡新地標，另外在澎湖跨海大橋旁的漁翁島、西嶼西台等2處遊客中心，亦擴大辦理「單車跳島西遊記-甲地借乙地還」的服務，讓沒有攜帶自行車的遊客可以免費借用來「Chill」遊西嶼濱海自行車道沿途的風光。

三鐵好手也是活動代言人的姚黛瑋說，這次行程可以跟生命勵肢體障礙朋友細細欣賞澎湖獨特的海島風情、暢遊菊島經驗非常特別，一群人以雙腳踩踏或手搖車的方式，走訪北寮摩西分海、大菓葉柱狀玄武岩、風櫃洞、隘門沙灘等知名景點，過程中享受海風輕撫的悠遊感，沿途的海景更是開車旅遊無法體會的輕鬆自在，即使來過澎湖很多次，用自行車旅遊的方式是頭一遭，令人印象深刻並且重新認識、愛上澎湖這個美麗的海島，推薦大家一定要嘗試看看。

生命勵樂活輔健會理事長宋立蓉說，澎湖擁有車友讚許自行車最輕鬆慢活舒適的環境，沿路的無障礙服務設施完善，是最優質及具國際級的旅遊環境，今年響應參加人數達到33人是歷年最高，他們全是嚮往澎湖美麗的風光、豐富文化，結伴以手搖車方式來體驗友善的旅遊環境及精彩的國寶級景點。此外，澎湖縣自行車協會理事長許錦仙及總幹事謝再生，以及多位志工全程協助，導入貼心的領騎服務能讓大家瞭解澎湖無障礙旅遊環境的友善程度，更鼓勵所有肢體障礙的朋友用不同形式挑戰自我，此次團隊再次克服種種交通、手搖車運輸等困難，就是要到澎湖享受騎車的自在時光。