拳擊／從陪練員到擊敗里約奧運銀牌 杜柏緯世錦賽寫驚奇

曾是台灣拳擊女將陳念琴陪練員的杜柏緯，這次世錦賽上演驚奇，32強賽擊敗里約奧運銀牌馬蒂內茲後，一路闖進8強，儘管輸給法國選手，仍締造隊史最佳成績。

杜柏緯從國一起接觸拳擊，從一開始擔任同學陪練，後來逐漸成為擂台上的主角，高中畢業後曾短暫擔任陳念琴陪練員，並曾參加2018年亞運。

教練柯文明一路看著杜柏緯成長，他接受中央社訪問時表示，杜柏緯擁有速度優勢、腳步靈活，體能也是代表隊中數一數二，更重要的是具備強烈企圖心。

杜柏緯因不怕吃苦、韌性強，擁有「金剛緯」的稱號，在就讀清華大學大二時，曾拿下塞爾維亞國際拳擊邀請賽，但拳擊路上卻並非一帆風順，2年前曾萌生放棄的念頭，當時柯文明親赴杜柏緯家中遊說，讓杜柏緯決定續戰。

杜柏緯上屆世界拳擊錦標賽首輪就出局，這次重振旗鼓，參加在烏茲別克舉行的世錦賽男子51公斤級，終於繳出生涯代表作，從首輪起連過3關，闖進8強，包括在32強賽以5比2扳倒里約奧運銀牌、哥倫比亞選手馬蒂內茲（Yuberjen Martinez）。

杜柏緯今天8強賽以0比5不敵兩屆世錦賽銅牌得主、法國選手本納馬（Billal Bennama），結束世錦賽之旅，無緣獎牌，但已是台灣男子選手在世錦賽最佳成績，柯文明認為：「柏緯在主動這方面，可能要再加強，對手的經驗很好，故意不讓他靠近，必須多從長的距離攻擊。」

柯文明表示，杜柏緯是名認真、執著的選手，先前有在思考，如果今年無法參加杭州亞運，預計準備退休、另尋工作，這次能在世錦賽打出成績，「我們都為他高興，值得鼓勵。」

杜柏緯這次在世錦賽的表現讓外界眼睛一亮，柯文明表示，期待杜柏緯能夠參加杭州亞運，他相信，在歷經世錦賽歷練後，杜柏緯心態將更穩定，奪牌希望將更加濃厚。