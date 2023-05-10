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全大運／碩二奪男單首金 戚又仁拚國際賽添信心

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
國體大戚又仁首度奪下男單金牌。圖／中原大學提供
國體大戚又仁首度奪下男單金牌。圖／中原大學提供

25歲年紀在全大運賽場已算「高齡」，國體大羽球國手戚又仁今天頂住壓力，以兩個21：16拍下台體大新鮮人蔡承翰，生涯第一面全大運男單金牌到手，為備戰9月的杭州亞運增添不少信心。

皮膚白皙的戚又仁，2年前就入選湯姆斯盃國手，今年更是首度進入亞運國手名單，但國手頭銜和年紀卻也造成負擔，「我25歲了，應該是（男單）年紀最大的選手，一定有壓力，但就不想太多，一顆一顆來。」

目前就讀國體大研究所二年級的戚又仁，國中進入羽球校隊，高中在基隆高中和東奧金牌李洋是學弟、學長，李洋去年進入國體大，兩人更有互動；他也入選杭州亞運國手，今年進入國訓中心訓練，能和王子維、林俊易等好手對練，強度提升不少。

全大運團體賽、個人賽只能選一邊，戚又仁大學時都參加團體賽，研究所才參加個人賽，去年奪下銅牌的他笑說：「今年全大運也是最近訓練的檢視，而且還沒拿過金牌，對這場很重視。」

全大運金牌讓戚又仁信心提振不少，世界排名目前48的他月底將接連參加BWF超級500系列的馬來西亞公開賽和泰國公開賽，將從會外賽打起的他說：「這是我第一次打超級500的比賽，盡力去打，用衝擊的心態，希望能打進會內賽。」

全大運 亞運 羽球

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