全大運／奧運國手教練推一把 清大「學霸」站上頒獎台

拿過書卷獎，清華大學電機系四年級女將曾品珊還將帶著清大畢業生最高榮譽的「梅貽琦獎章」進入台灣大學電子所，今天她更獲得另項榮譽，打下生涯第一面全大運女子單打獎牌。

完全是「學霸」代表的曾品珊，從小就跟著父母玩羽球，但從沒參加過校隊，加上高中專心課業，進入清大才加入一般生校隊重拾球拍，接受倫敦奧運國手許仁豪指導，今年更奪得一般組女單銅牌，成額外的畢業禮物。

清大羽球隊一般生一周練球3次，曾品珊將練球當作紓解課業壓力的調劑，她笑說：「打球時很開心，可以不用去想課業，而且練球時間先排進去，我做其他事情會更有效率。」羽球在她生活排序前幾名，暑假後將進入台大研究所，她也盼能繼續維持選手身份。

清大羽球隊有一般生和體資生，加起來選手超過50人，112年全大運一般組、公開組都有好表現，除曾品珊打下一般女生組銅牌，公開組更殺進男團4強，今天銅牌戰雖以1：3敗給台灣科大，仍寫難能可貴成績。

進入清大第4年的許仁豪提到，球隊公開組學生幾乎都是乙組球員，且課業繁忙，只能下課後的7點到10點訓練，今年一般組和公開組都創下好成績十分不易。

許仁豪一般生、體資生都要照顧，除原本就要負責的上課、研究和行政等工作，周一到周五晚上都要到體育館報到，他坦言付出時間的確多，「不過他們喜歡，我就願意花時間，他們能學多少就學多少。」