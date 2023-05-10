羽球／王齊麟成博士生 養傷續拚奧運積分

兩周前羽球亞錦賽拉傷右大腿，東京奧運奪金的羽球名將王齊麟仍在休養中，112年全大運只能當北市大最強啦啦隊，今年進入博士班就讀的他明天就要隨中華隊飛往蘇州參加蘇迪曼盃，但能否下場仍要再評估身體狀況。

王齊麟和李洋組成的「麟洋配」，東京奧運奪金後聲名大噪，但王齊麟受傷所困，兩人沒再有代表作，中間一度短暫「拆夥」讓王齊麟先養傷，4月底亞錦賽好不容易突破闖進4強，王齊麟卻因救球傷到右大腿，無奈棄賽，沒能挑戰更高成色的獎牌。

回台休養近2周，現身全大運羽球賽場中原大學體育館的王齊麟透露，若沒有受傷，全大運預計會下場，「本來是4強或決賽看看，但移動還行，幾個角度還是會痛，瞬間啟動也不行。」沒能下場仍是球場亮點，王齊麟不斷有球員、工作人員索取合照，展現高人氣。

王齊麟透露，上月29日受傷，檢查結果除肌肉拉傷，還有輕微撕裂，目前積極治療外仍有維持手感，他還開玩笑說：「受傷時，腦子會跑出來，比較清楚場上狀況。」且巴黎奧運積分賽已正式開跑，「麟洋配」蘇迪曼盃後就要接連參加馬來西亞、泰國、新加坡和印尼公開賽，下月底台北羽球公開賽再「捍衛主場」。

李洋今年全大運也沒缺席，不過從選手身份轉換成國體大教練，且國體大羽球隊戰績佳，多組選手闖決賽，讓他和教練搭檔江聿偉十分忙碌。