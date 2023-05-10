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全大運／強到不科學！黃瀞平韌帶撕裂寫大逆轉奪金

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
台北商大黃瀞平上演大逆轉，全大運首度奪下公開女子組單打金牌。 圖／中原大學提供
台北商大黃瀞平上演大逆轉，全大運首度奪下公開女子組單打金牌。 圖／中原大學提供

全大運前練球扭傷左腳踝，台北商大羽球好手黃瀞平連走路都不舒服，但她卻帶著韌帶撕裂的左腳踝站上112年全大運羽球女單頒獎台最高位置，今天女單金牌戰更是上演神奇逆轉，讓雙唇都打到發白的她直呼超出想像。

來自羽球名校北市大同高中的黃瀞平，全中運國女、高女都曾奪金，去年首大打全大運就闖金牌戰，但不敵國立體大邱品蒨「銀恨」，今年賽前又遇受傷意外，將近一周都沒辦法訓練，儘管醫生評估仍能下場，前兩天甚至走路都不舒服的她直白說：「一開始沒想到能完賽，還是連打5場。」

台北商大黃瀞平奪金後跪地慶祝。圖／中原大學提供
台北商大黃瀞平奪金後跪地慶祝。圖／中原大學提供

今天最終戰碰屏東科大的成都世大運國手宋碩芸，黃瀞平首局戰到「丟士」但以23：25吞敗，第二局雖以21：17扳平，決勝局又陷入大幅度落後，第一次技術暫停時只拿5分，甚至申請醫療暫停，但她仍發揮韌性，最終以24：22上演大逆轉，生涯首度擊敗大同學姊宋碩芸。

「沒抱太大希望，能贏很開心！」黃瀞平坦言，除了腳踝傷勢，過去從沒贏過宋碩芸，今天只抱持平常心的想法去衝擊學姊，「知道腳沒辦法跑，就一拍一拍來，每球都打進就有機會。」

沒太大壓力下反而挑戰成功，黃瀞平歷經82分鐘大戰，為台北商大打下隊史第一面全大運羽球公開組金牌，賽後腳步有些蹣跚的她笑說已經打到全身痠痛，但下周仍會按照原本計畫飛往歐洲參賽，盼能提升世界排名。

羽球 全大運 全中運

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