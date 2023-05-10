自行車／解鎖單車西進武嶺成功

心動、行動、新感動！

騎單車上武嶺一直是心中懷有的夢想，這幾年都有想去的念頭，但都沒能付諸行動，3/21同學及好友在我們單車群組號召，預計5/6要挑戰單車西進武嶺（從南投埔里地里中心埤出發騎上武嶺），在短短兩天的時間就有9人決定一起來共襄盛舉。邁入中年後總覺得很多事是不等人的，所以心動不如馬上行動，真得很期待5/6能和好友們一起完成武嶺的挑戰。由於時間緊迫，所以在同學規劃下先預租了保姆車及預訂了前一晚在埔里住宿休息的民宿。

緊接著就是預定4月份至少排訂三次爬坡團練路線，爬升高度需達1000公尺以上，其餘時間則是大家各自練習。三次團練依序如下所示。

《第一次團練》

日期：4月3日 / 路線：風櫃嘴＋聖人瀑布＋中社 / 距離：60 公里 / 爬升：1000 公尺

《第二次團練》

日期：4月9日 / 路線：冷水坑＋中湖戰備道＋小觀音停車場 / 距離：64 公里 / 爬升：1100 公尺

《第三次團練》

日期：4月16日 / 路線：觀音山4P / 距離：43 公里 / 爬升：1000 公尺

經過了三次團練之後，離5月6日挑戰武嶺的時間越來越近，再來就是擬訂備戰武嶺的區段配速表，並搭配補給點，並透過有騎過武嶺的朋友得心得分享，讓大家都有個心裡準備。在挑轉武嶺的前一周，由於氣象預報說5月6日開始會有鋒面來臨，大家也有心理準備，在趁著4月29~30兩天和老婆去參加大甲媽祖遶境回鑾的機會，也特地求媽祖保佑我們挑戰武嶺一切順利成功。5月5日大家在下班後就各自騎單車到與保母車相約的地點-《大稻埕96自轉車店旁》集合，7點多單車上架及行李上車就定位後，就往埔里出發，並順利地在晚上10點準時抵達埔里民宿。 大夥放好單車及行李後就開始盥洗準備就寢休息，養精蓄銳以迎接隔天的挑戰。

隔天一早4點多大家就陸續起床盥洗，吃早餐換裝完成，5點從民宿出發騎到離民宿不遠的地理中心碑拍照。武嶺，是台灣公路的最高點，也是每個單車騎士心目中的聖山。攻上海拔 3,275 米的武嶺牌樓，總是讓所有人都敬畏三分。希望今天在保母車的定點補給下，大家都能順利挑戰成功。首先是《第1站-人止關》，這段為緩坡路段，全長 16 公里，平均坡度 2%，算是熱身，大夥一配速表所示輕鬆騎乘保持高迴轉，維持舒適的節奏，也在1小時之內順利抵達。過人止關後就真正進入西進武嶺的爬坡路段，這段坡度大部分都維持在 6-8%，全長 5 公里，我們也在預計時間抵達《第2站-霧社》，到霧社市區會有一小段平路，我們也在這裡補給及休息片刻。過霧社市區，就正式進入台 14 甲的路段，坡度也開始變陡。台 14 甲線是台灣最高的公路，全長 41.5 公里。霧社到清境長達 12 公里，爬升有快 800 米，而且當中會有很多突然的陡坡，殺你一個措手不及，在騎乘了7.5公里後抵達《第3站-7-11見晴園》，休息片刻後繼續往下一站前進。當看到清境農場的路牌後，會在一個髮夾彎處看到 7-11 小瑞士門市，再往上騎3公里來到《第4站-7-11富嘉門市》是清境最高的 7-11(海拔2050公尺) 。

原本大家以為騎到7-11富嘉門市，以我們大家的腳力應該不太困難，但我發現已經有人開始大腿緊繃了，休息片刻補給及稍做拉筋按摩後繼續往下一站前進。騎高山不比騎海拔1000公尺以下的山，隨著海拔越來越高，體力會慢慢的衰退，而西進武嶺，過清境後便是一個轉折點，是西進武嶺的下半場，真正的挑戰才要開始。海拔達 2000 米，加上後面坡度越來越陡，會很快有呼吸困難，明明很用力踩但速度就是很慢的感覺，海拔越高這種感覺會越明顯。清境到翠峰這段長 8 公里，平均坡度 4.4%。但中間其實有兩段下坡，一段是在梅峰台大農場，另一段是在翠峰派出所前，合計大約一公里，也是西進武嶺唯一的下坡路段，其中最痛苦的一段是梅峰下坡完到翠峰海拔告示牌這段路，幾乎是一路陡坡直上，沒有喘息的空間。

但好在大家都克服了也順利在預計時間內抵達《第5站-翠峰》，而抵達翠峰後，已經有人因高山症及前一晚沒睡好導致疲累，所以決定上保母車避開翠峰到鳶峰這一段6公里陡坡，準備到鳶峰後再下來繼續騎，但我覺得雖然來到海拔2300公尺的翠峰，但身體並沒有感到任何的不適，所以當下還是決定繼續騎，由於怕身體冷掉，所以在翠峰不敢停留太久就繼續啟程往下一站前進。翠峰到鳶峰這段全長 6 公里，基本上整段都是陡坡，加上高海拔及已經爬了 超過2,000 米以上的高度，迴轉及速度會直直下降，這時雙腿一直被陡坡折磨摧殘，但看到視野越趨開闊，及沿途的山巒美景，此時的我選擇不盯著碼表上的坡度顯示，只是低著頭努力地踩踏，撐過每一段的陡坡。

在遇到稍微和緩的路就下車喝口水，拍個照欣賞山巒美景放鬆一下心情。我忽然覺得心念一轉就不覺得難了，在不知不覺中我也順利段陡坡，來到《第6站-鳶峰》，在拍完照補給休息過後繼續往下一站前進。鳶峰到昆陽這段全長 5 公里，前半段和後半段坡度差很多，前面基本上就是 4、5%的緩坡可以緩和，而後面2公里平均坡度達 10% 的陡升坡，原本想說到鳶峰為止都沒下來牽車過，但騎了快50公里的山路，終究還是累了，真得無法繼續堅持下下去，索性就下來牽車，也好好的欣賞一下四周的美景。而在預計時間內也順利抵達《第7站-昆陽》。

在昆陽稍作休息後，緊接著就是挑戰最後一站-武嶺。昆陽到武嶺這段全長 2 公里，平均坡度 8%的武嶺天堂路，這段的騎乘感覺就是遠在天邊，近在眼前。因為路很直，視野開闊，所以在昆陽就會看到武嶺牌樓，感覺距離很近，一直都覺得再騎兩下就到了，但其實卻不然，而是要面對一連串的陡坡，但最終還是讓我騎上了《第8站-武嶺》，在終點前 100 公尺，有從台北騎重機來武嶺和我會合的同學幫我錄影這歷史性的一刻，真得超開心的。

今天真得很感恩老天爺賞了我們一個這麼難得的涼爽艷陽天，讓我們能一起完成了藏在心中已久的挑戰。騎單車已經有六年多了，一直覺得騎單車正是運動結合旅行的最好的方式，喜歡每次設定不同的路線，不但體能愈來愈進步、也能騎得愈遠，還能到達從來沒去過的地方，這也是「心態成就結果」的道理，不管終點有多遙遠，只要訂定好目標並且開始騎，就一定能騎完。這個道理也適用在人生的任何項目上，很多表面看來很難的成就，其實也只要先訂好目標，然後把每件小事做好就能成功。

《第一次團練》

《第二次團練》

《第三次團練》

同學貼心規畫的挑戰西進武嶺區段配速表(預計含休息9小時內完成)

前一晚裝備及個人補給品準備就緒

前一晚下班後大夥各自騎車於18:40到集合地點，單車上架行李上車準備出發

出發前在大稻埕96自轉車店內拍照留影

準備出發到埔里民宿與另2名同學及好友會合

晚上10點準時抵達埔里民宿

進入民宿放好行李準備盥洗後趕快就寢休息，養精蓄銳以迎接明天的挑戰

清晨5點從民宿騎來台灣地理中心碑拍照留影

同學用相機幫我們捕捉在地理中心碑最美麗的身影

從這裡開始出發期許自己能順利挑戰西進武嶺成功

由同學-A哥開始領騎出發囉!

《第1站-人止關》

《第2站-霧社》

霧社休息後繼續往下一站出發

《第3站-7-11見晴園》

《第4站-7-11富嘉門市》

《第5站-翠峰》

騎累了就下來喝口水拍個照看看風景休息一下再出發!

美麗的山巒美景

同學特地從台北騎重機來和我會合

抵達《第6站-鳶峰》

《第7站-昆陽》

同學在武嶺前蹦後幫我錄影紀錄歷史性的一刻

如願西進武嶺達標

同學特地從台北騎重機來武嶺和我會合幫我加油打氣真得太開心了!

大家都開心地飛起來了

挑戰西進武嶺軌跡圖

挑戰西進武嶺成功後大夥到清境的餐廳慶功

最後為自己挑戰西進武嶺成功喝采