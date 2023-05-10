高球／中信女子公開賽 配對賽募資千萬助偏鄉童

日次巡首場海外共證賽事「二◯二三中國信託女子公開賽－ＪＬＰＧＡ巡迴特別錦標賽」明點燃戰火，昨職業業餘配對賽率先登場，中國信託商業銀行邀請中國信託銀行貴賓客戶與卅六位女子高球好手以球會友、揮桿獻愛，共募得新台幣一千萬元，將全數捐贈給中國信託慈善基金會相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

昨天包括中國信託金控副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託金控總經理陳佳文、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」的彭婕、安禾佑、丁子云、張雅淳、劉芃姍、吳佳晏與小暮千広等都共同揮桿，陳佳文特別感謝中國信託的貴賓客戶與選手們共同響應發揮愛心，在發展業務並創造亮眼獲利成績同時，中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，持續為社會貢獻。

和陳佳文總經理同組的是超級新秀吳佳晏，她曾將賽事獎金捐予支持動物保護公益活動，今年首度以中國信託贊助選手身份參與職業業餘配對賽，很開心能為公益盡一分力。

二◯二三中國信託女子公開賽總獎金日幣三千萬元、冠軍獎金日幣五百四十萬元，明天起一連三天的賽事開放民眾免費入場，並設專屬接駁車，現場觀賽有機會抽中電動機車、六十五吋液晶電視等大獎。