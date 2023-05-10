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田徑／鏈球女王 金牌獻給天上爺爺

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導
余雅倩摘下女子鏈球金牌。圖／中原大學提供
余雅倩摘下女子鏈球金牌。圖／中原大學提供

上月在美國長灘邀請賽擲出67公尺32的破紀錄佳績奪金，台體大「鏈球女王」余雅倩卻沒來得及親自和爺爺報喜訊，昨天她壓倒性奪下112年全大運女子鏈球金牌後忍不住淚崩，哽咽說要將脖子上的金牌獻給上周離世的至親。

就讀台體大碩二的余雅倩不斷改寫女子鏈球紀錄，是新一代「鏈球女王」，上月剛在美國再推進個人保持的全國紀錄，昨天也以第五擲的63公尺44摘下全大運金牌，且領先奪銀的北市大學洪吉嫻超過10公尺。

開心和父母留下金牌合影，余雅倩一開口卻突然掉淚；她透露上周五爺爺剛過世，沒能見到至親最後一面，多少影響全大運參賽心情。余雅倩雙親開小吃店，下午開店、收店回家都快半夜，自己是由爺爺一手帶大，手握著全大運金牌的她說：「去美國都沒機會去看他，沒能分享好消息給他，要拿這面獎牌回去給他看。」

余雅倩工作繁忙的父母也是因處理爺爺後事，昨天有空檔到中原大學觀戰；才剛從香港返國的余雅倩提到，雙親只看過自己比鐵餅，高一轉鏈球後不曾到現場，昨天才是第一遭，兩人還特別和余雅倩教練張銘煌親自打招呼。

昔日「鉛球王子」張銘煌說，余雅倩還沒參加過國際大賽，今年接續有亞錦賽、成都世大運和杭州亞運等大賽，期待愛徒穩定發揮外「遇強則強」。

金牌 爺爺 美國 余雅倩

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