足球／傳足壇巨星梅西獲肥約 下季落腳沙烏地阿拉伯

消息人士今天告訴法新社，阿根廷籍足壇超級巨星梅西（LionelMessi）將簽下一份金額「龐大」的合約，下季轉會到沙烏地阿拉伯出賽。

這名消息人士不具名表示：「梅西的交易談妥了，他下一季會在沙烏地阿拉伯踢球。」但他未透露球會名稱。

這名未獲授權對媒體發言的消息人士還說：「合約非比尋常，金額龐大，我們只剩敲定一些小細節。」

梅西目前所屬球會巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）被問及上述說法時，只說梅西的合約到6月30日才結束。

巴黎聖傑曼隊另一名消息人士說：「球會如果希望續約，早就續簽了。」

現年35歲的梅西率阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽奪冠。上週梅西因未事先取得巴黎聖傑曼隊同意，就前往他擔任觀光大使的沙烏地阿拉伯，而遭到球會禁賽。