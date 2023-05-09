全大運／來不及見爺爺最後一面 鏈球女王飆淚奪金獻天上至親

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，112年全大運沒意外為台體大奪下女子鏈球金牌，且是難得在父母見證下站上頒獎台，但脖子掛上金牌的她卻突然爆淚，提起剛離世的爺爺就止不住淚水。

就讀台體大碩二的余雅倩，不斷改寫女子鏈球紀錄，是新一代「鏈球女王」，上月中她在美國長灘邀請賽擲出67公尺32好成績，再度推進個人保持的全國紀錄。剛從香港返台的她今天雖沒再寫突破，仍以第五擲的63公尺44摘金，且領先奪銀的北市大學洪吉嫻超過10公尺。

國內制霸，余雅倩內心卻有柔軟一面，今天一提及爺爺馬上紅了眼眶，她哽咽說：「前幾天阿公（爺爺）過世，影響心情。」她透露原本想把美國破紀錄奪金的好成績親自和爺爺分享，不料沒能趕上見到至親的最後一面，但內心也有許下諾言，要將全大運金牌帶回去給爺爺看。

余雅倩透露，父母經營餐飲業，下午出門開店，收店回家都快半夜，自己是由爺爺帶大，上周五爺爺離世格外難過。過去專攻鐵餅的她透露，雙親工作繁忙，曾看過自己比鐵餅的比賽，轉練鏈球後從沒到現場，今天能到場是因爺爺離開請假才有的空檔，十分不易。

談回賽場表現，余雅倩收起眼淚正色說，4月比了5場比賽，回台後還沒調適完全，身體仍有疲勞感，不過出國比賽獲得許多寶貴經驗，都是之後挑戰成都世大運、杭州亞運頒獎台的養分。