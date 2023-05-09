全大運／卡關3年終於突破！195公分傅兆玄跳過亞運標

第三次挑戰2公尺22，台體大跳高好手傅兆玄漂亮過桿，起身當下他兩手一攤，不可置信的表情寫在臉上，開心在112年全大運迎接個人新紀錄。

傅兆玄國小就將近170公分，國二身高突破190公分，現在有195公分的好身材，但高二跳破2公尺19後就「卡關」，直到月初日本靜岡國際田徑邀請賽才終於跳過2公尺20，今天更跳破2公尺22，達到杭州亞運標準2公尺21。

拿到亞運門票的傅兆玄，繼續挑戰2公尺25，第三跳成功後直接挑戰破全國紀錄的2公尺30，最終三跳雖失敗，2公尺25的破大會紀錄成績仍寫突破，讓他笑容一直掛在臉上。

「前面調整熱身就覺得天氣好，狀況也不錯，算是天時地利人和。」去年首度參加全大運銀牌作收的傅兆玄燦笑說，挑戰2公尺25時還沒想太多，反而是2公尺22時壓力很大，「有個檻，之前都跳2公尺19、2公尺20，心裡會給自己比較多壓力。」

高二就跳過2公尺19，現在台體大二年級的傅兆玄坦言，三年多來成績沒突破，也曾懷疑自己，所幸有許多朋友、教練給鼓勵，靜岡跳過2公尺20也是一大突破，今天更一鼓作氣達到亞運標準，心中大石終於卸下。

「亞運已經想很久了，從年初泰國比賽就開始，那時教練就說有7場比賽可以達標，倒數第二場終於完成了。」傅兆玄即將迎接生涯第一場的世大運和亞運初體驗，他期待和各國好手切磋，用挑戰心態迎接大賽，「給自己一個挑戰，我可以更好！」

男子跳高全國紀錄是向俊賢保持的2公尺29，傅兆玄在國家隊也常和向俊賢互相討論，今天已經挑戰2公尺30的他也將「破全國」做為下一個目標，「2公尺30好像也不難，還是有機會！」