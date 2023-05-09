台東國際熱氣球嘉年華再突破！饒慶鈴：全球最大熱氣球與無人機展演

台東縣政府今(9)日在台北101獨一文創舉辦「2023台灣國際熱氣球嘉年華」全國記者會，縣長饒慶鈴表示，今年活動擴大規模舉辦60天，包括舉辦歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次，無人機每場加碼至700架次，創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，並首次與LINE貼圖明星合作，活動期間將有超過50顆國內外熱氣球登場，開幕及閉幕更邀請到黃明志及炎亞綸，歡迎全台民眾暑假到台東參與一年一度的盛會。

「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將在6月30日至8月28日在鹿野高台登場，饒慶鈴表示，疫情趨緩讓民眾出遊意願增加，60天的活動讓喜愛熱氣球的朋友有更充裕的時間可以來台東追球。今年更規劃九場熱氣球光雕音樂會，其中7/1開幕、7/20鹿野高台及8/28的閉幕場次將結合無人機展演，演出規模更從去年每場300架次擴大到700架次。另外，今年活動首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」合作，將結合台東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相，而剛製作完成的Q版媽祖造型熱氣球也在今年正式加入台東熱氣球團隊，將會參與熱氣球系列活動，歡迎民眾到台東一睹風采。

縣府交觀處說明，每年熱氣球光雕音樂會都是活動的重頭戲，今年鹿野高台開、閉幕除了無人機展演外，表演部分將分別由黃明志(開幕)及炎亞綸(閉幕)進行壓軸演出，移地光雕音樂會除延續歷年經典場地─三仙台、大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區外，市區場則預計移師台東知名景點─國際地標(海濱公園)，與大型公共藝術設施相互輝映，每場光雕音樂會都融合了不同的台東地景。

活動期間熱氣球繫留體驗將提供上午場(05:30-07:30)與下午場(17:00-19:00)兩個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，線上預約將分兩階段開賣，第一階段將於5月24日開放預約六、七月份場次，第二階段將於5月31日開放預約八月份場次。縣府交觀處也特別提醒，活動第一天(6/30)上午因配合開幕萬球齊飛活動，且為媽祖球在台灣首次自由飛，下午才開始進行熱氣球繫留體驗活動，請民眾留意並持續關注官網或臉書的最新消息。2023號口灣國際熱氣球嘉年華系列活動精彩可期，暑假還沒規劃行程的民眾千萬別錯過這場盛大的夏季活動！

「2023台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會場次：

(1) 7/01 (六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕)*

(2) 7/07 (五) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕)

(3) 7/13 (四) 19：00 池上鄉 大坡池

(4) 7/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(5) 7/27 (四) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區

(6) 8/04 (五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕)

(7) 8/10 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台

(8) 8/17 (四) 19：00 台東市 國際地標

(9) 8/28 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕)*

*為無人機展演場次。

「2023台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2023年6月30日至8月28日

(2)活動時間：

◆上午場：05:30-07:30【05:00現場售票】

◆下午場：17:00-19:00【16:00現場售票】

◆6/30因配合開幕活動，僅提供下午場次。