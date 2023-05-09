技擊／祖克柏首度參加巴西柔術比賽 穿金戴銀而歸

臉書（Facebook）共同創辦人祖克柏在社群媒體貼文表示，他6日第1次參加巴西柔術錦標賽，並帶著銀牌和金牌回家。

法新社報導，這場比賽在加州伍德塞德高中（Woodside High School）舉行，靠近祖克柏（Mark Zuckerberg）擁有的臉書、Instagram和WhatsApp母公司Meta的矽谷總部。

祖克柏在臉書和Instagram上寫道：「參加了我的第1次柔術比賽，為游擊柔術隊（Guerrilla Jiu-Jitsu）贏得一些獎牌。」

這位38歲科技界億萬富翁去年告訴採訪者，他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間開始學習武術。

祖克柏告訴美國播客節目主持人喬羅根（JoeRogan）說，這項運動的「原始」性質幫他提高能量水準，因應工作中的挑戰。

祖克柏和教練卡馬里奧（Dave Camarillo）一起訓練，卡馬里奧曾教過幾名綜合格鬥（MMA）終極格鬥冠軍賽（UFC）冠軍。

與綜合格鬥不同的是，巴西柔術強調透過鎖定和控制，而不是腳踢或打擊來對抗對手。

祖克柏的另一名教練「影子」吳仲凱（Khai Wu）祝賀這名科技巨擘。

吳仲凱在Instagram貼文表示：「昨天看到祖克柏的比賽棒透了。沒有任何比賽是容易的，一切都是爭取來的。能夠幫忙指導並提供任何可能的建議是我的榮幸。」