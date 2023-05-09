田徑／羅佩琳赴日創賽季最佳 不忘國民外交還被求合照

我國女子400公尺跨欄好手羅佩琳代表萬泰科技股份有限公司赴日參加第10回木南道孝記念陸上競技大会，在21位參賽選手中，以59秒77排名分組第2總排名第9佳績，繼去年台灣國際田徑公開賽後，再度跑出60秒內創下賽季最佳成績。

羅佩琳今年賽季從二月開始，陸續於台北市春季盃田徑賽、高雄市港都盃、新北市青年盃等各賽事創下大會紀錄收下金牌，穩定的成績表現也讓她對於今年賽季增添許多信心，因此，在國內屢摘后冠的她，希望能夠有機會前往國外參賽，在更多優秀選手的刺激下，期待能因此再創佳績。

台灣女子田徑選手通常都在畢業後就離開賽場，只有少數選手仍持續出賽，而羅佩琳仍然在賽場上拼戰，平時在母校國立體大進行訓練，訓練後擔任警察大學、國小田徑隊教練以及餐廳打工，讓自己可以繼續追夢。

羅佩琳說：「覺得自己還有機會可以更好，不想要因此就放棄，平時跟大學的教練及學妹們一起練習，也讓我不會感到孤單甚至更有動力，她們能吃完的課表我一定也可以，王國慧教練也會用心針對我每一次的賽事開課表，也希望自己能越跑越好。」

羅佩琳生涯首度參加木南道孝紀念陸上競技大会，距離上次出國比賽已經將近四年，前次是在2019的日本大學生賽事中奪銅，許久沒有參與國際賽事的她表示：「其實興奮感大於緊張感，能夠在這麼好的場地跟這麼多的優秀選手比賽，心情真的感到很興奮，很想趕快在場上跟她們比賽。」

本場賽事採計時決賽，共有三組21位選手出賽，羅佩琳被安排在第一組第三道，起跑後一度位居中段，在最後一百公尺時展現後段的加速，以分組第二之姿通過終點線，59秒77成績創下賽季最佳(SB)，也是今年首度跑進60秒大關，對她來說是很大的鼓舞。

羅佩琳是萬泰科技田徑隊的第一名田徑選手，萬泰集團銀領科技總經理謝邦彥（中）和特助張程閔（左二）特別前往送機。圖／查爾斯運動行銷提供

賽後羅佩琳更展現國民外交大使，主動跟同組的選手們合影並交換IG，她說：「她們都很厲害人也都很好很可愛，難得出國的機會一定要多交朋友，希望未來還有機會在賽場上遇到。」而羅佩琳亮麗的外表也成為場上的嬌點，成為攝影師們鏡頭鎖定的選手，賽後在場外也有日本觀眾要求合影，十分受到矚目。

羅佩琳因在2022年協助萬代科技旗下的ACT銀銅鈦口罩的推廣，萬泰科技在深入了解羅佩琳在運動場上的精神後深受鼓舞，鼓勵她勇於出國參賽追夢爭取佳績，成為萬泰科技田徑隊的第一名田徑選手，出國前萬泰集團—銀領科技股份有限公司總經理謝邦彥及特助張程閔特地一早前往機場送機，為此行送上祝福。

羅佩琳賽後也當起國民外交大使，主動跟同組的選手們合影並交換IG。圖／查爾斯運動行銷提供

羅佩琳表示：「謝謝萬泰科技這麼支持我，一早看到謝總經理和張特助來送機覺得很感動，還做了一個超帥的萬泰科技田徑隊海報，在日本看到很多選手都是代表企業出賽，希望台灣接下來也能有更多的企業願意投入在田徑，有了企業支持會讓我更有動力拼下去，這一次能夠在日本跑出好成績，很開心能用實際表現回饋大家的支持。」

接下來，羅佩琳將參加五月底在板橋舉辦的台灣田徑公開賽，以及備戰年底全國運動會，為台東縣尋求400公尺跨欄六連霸的里程碑，拼戰過程中也期待能夠達到亞運參賽標準，繼續創下佳績。