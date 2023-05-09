日月潭水位降 亞洲盃公開水域游泳錦標賽延期

南投縣府今天指出，亞洲游泳總會根據日月潭水情下降數據，4月評估水位下降不利舉辦賽事，通知原本6月1日至6月6日在日月潭舉辦的亞洲盃公開水域游泳錦標賽，延至明年舉辦。

根據經濟部水利署網站資料，南投日月潭水庫截至今天上午7時為止，蓄水率為58.2％，蓄水量約為7548萬立方公尺。

南投縣政府發布新聞指出，接獲亞洲游泳總會來函表示，總會4月評估水情後，對日月潭缺水情況及5月、6月是否能降雨，難以預測水位是否回升，考量到缺水情形恐對游泳運動員造成重大風險，不利於舉辦賽事。

南投縣府表示，亞洲國家游泳運動員還需備戰杭州亞運會及各項國際賽事，亞洲游泳總會決定將賽事延期至明年舉辦，日前去函通知縣府以及中華民國游泳協會延期。

南投縣長許淑華指出，對於亞洲盃公開水域游泳錦標賽延至明年舉辦，深感遺憾，不過因延賽是亞洲游泳總會為保護選手，基於專業考量作出的決定，縣府將全力配合，也期望在亞洲游泳總會、中華民國游泳協會及縣府通力合作下，讓明年賽事能圓滿順利。