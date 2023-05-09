快訊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

日月潭水位降 亞洲盃公開水域游泳錦標賽延期

中央社／ 記者吳哲豪南投9日電
南投縣府今天指出，亞洲游泳總會根據日月潭水情下降數據，4月評估水位下降不利舉辦賽事，通知原本6月1日至6月6日在日月潭舉辦的亞洲盃公開水域游泳錦標賽，延至明年舉辦。 聯合報系資料照
南投縣府今天指出，亞洲游泳總會根據日月潭水情下降數據，4月評估水位下降不利舉辦賽事，通知原本6月1日至6月6日在日月潭舉辦的亞洲盃公開水域游泳錦標賽，延至明年舉辦。 聯合報系資料照

南投縣府今天指出，亞洲游泳總會根據日月潭水情下降數據，4月評估水位下降不利舉辦賽事，通知原本6月1日至6月6日在日月潭舉辦的亞洲盃公開水域游泳錦標賽，延至明年舉辦。

根據經濟部水利署網站資料，南投日月潭水庫截至今天上午7時為止，蓄水率為58.2％，蓄水量約為7548萬立方公尺。

南投縣政府發布新聞指出，接獲亞洲游泳總會來函表示，總會4月評估水情後，對日月潭缺水情況及5月、6月是否能降雨，難以預測水位是否回升，考量到缺水情形恐對游泳運動員造成重大風險，不利於舉辦賽事。

南投縣府表示，亞洲國家游泳運動員還需備戰杭州亞運會及各項國際賽事，亞洲游泳總會決定將賽事延期至明年舉辦，日前去函通知縣府以及中華民國游泳協會延期。

南投縣長許淑華指出，對於亞洲盃公開水域游泳錦標賽延至明年舉辦，深感遺憾，不過因延賽是亞洲游泳總會為保護選手，基於專業考量作出的決定，縣府將全力配合，也期望在亞洲游泳總會、中華民國游泳協會及縣府通力合作下，讓明年賽事能圓滿順利。

亞運

延伸閱讀

首波梅雨來襲 德基水庫進帳1天生活用水

首波梅雨鋒面下在集水區 日月潭單日進帳121萬噸

中部兩天雨勢 日月潭入庫230萬噸最佳

首波梅雨炸南投！雨量進帳冠全台 水庫卻未解渴

相關新聞

全大運／台大教練是奧運銀牌！魏均珩當率隊3闖金牌戰

由中原大學承辦的112年全大運，射箭項目一般組的學生當中，出現一位不凡的面孔，他是東京奧運銀牌、亞運金牌名將魏均珩，去年...

田徑／羅佩琳赴日創賽季最佳 不忘國民外交還被求合照

我國女子400公尺跨欄好手羅佩琳代表萬泰科技股份有限公司赴日參加第10回木南道孝記念陸上競技大会，在21位參賽選手中，以...

影／心酸！1年沒水可跳 高雄跳水隊只能做「陸上體操」

受國際跳水池整修因素影響，高雄跳水隊選手已經近一年時間沒有場地練習。議員林智鴻接獲陳情發現，選手們不分白天黑夜都只能在陸...

睽違3年TNF 100台北越野跑挑戰賽回歸 21日東北角秘境開跑

在台灣，大多的郊山登山口離市區約莫一個小時的車程，加上崎嶇多變的地形，同一條山徑通常混合著正規柏油道路、水泥階梯以及土徑，讓台灣成為眾多世界越野跑好手的首選訓練地。在台推廣越野跑運動不遺餘力的The

舉重亞錦賽／陳玟卉傷後復出 6次試舉都成功奪牌未定

台灣舉重女將陳玟卉去年亞錦賽因傷退賽，今天重回賽場，在女子71公斤B組6次試舉都成功，以抓舉101公斤，挺舉131公斤，...

日月潭水位降 亞洲盃公開水域游泳錦標賽延期

南投縣府今天指出，亞洲游泳總會根據日月潭水情下降數據，4月評估水位下降不利舉辦賽事，通知原本6月1日至6月6日在日月潭舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦