高球／中信女子公開賽 台日女將周四開戰

二◯二三中國信託女子公開賽本周四在桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，今年賽事是日本女子職業高爾夫巡迴賽（ＪＬＰＧＡ）首度於海外舉辦日次巡與台巡共同認證賽事，有超過卅位日本女將來台，開啟台、日高球交流新頁，中國信託銀行贊助女將吳佳晏也以「地主」身分誓言將冠軍留在台灣。

中國信託二◯一二年起開始舉辦女子高球賽事，今年更由ＪＬＰＧＡ和台灣女子職業高爾夫協會（ＴＬＰＧＡ）共同認證，總獎金達日幣三千萬元，共有一◯八位台灣、日本和泰國女將同場角逐金盃，昨天ＪＬＰＧＡ副會長小田美岐也參加開賽記者會。

中國信託金控副董事長陳國世表示，前兩年舉辦過比洞賽和邀請賽，後疫情時代能採公開賽的方式，且有兩國協會共同認證，東方球場也安排出精華時段辦比賽，堪稱舉辦賽事十二年來「特別」的一年。

ＴＬＰＧＡ理事長劉依貞昨天代表台巡賽，歡迎小田美岐帶領的團隊和卅六位菁英選手來台參賽。

今年正式展開旅日生涯的「超強新秀」吳佳晏也透露，不少日次巡選手都會來台，她也盡地主之誼，協助日本選手交通、住宿安排。

三月剛滿十九歲的吳佳晏，今年成為中國信託銀行贊助選手，將和安禾佑、張雅淳、丁子云、彭婕、劉芃珊等中國信託銀行贊助女將「捍衛主場」的她笑說：「在這（東方球場）沒贏過冠軍，覺得如果這次能夠贏的話很好，這幾天盡快把狀況調到最好，比賽時好好發揮。」

為期三天的中國信託女子公開賽開放民眾免費入場，十二日和十三日提供賽事直播，到場觀賽的民眾還有機會抽電動機車、六十五吋液晶電視等多項好禮；大會另有安排接駁服務，提供專車在桃園捷運Ａ七體育大學站一號出口接送球迷到東方球場。