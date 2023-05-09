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全大運／東奧後養傷半年 蕭佑然全能奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導
蕭佑然。圖／聯合報系資料照片
蕭佑然。圖／聯合報系資料照片

國北教大體操好手蕭佑然，兩年前參加東奧後，付出左肩關節唇破裂代價，後來雙腳扭傷，養傷長達半年，今年全大運重回男子全能戰場，降低難度以求順利完賽，最後雖拿下銀牌，但他在跳馬項目完成直體後空轉體九百度動作，讓他十分振奮。

蕭佑然的強項是鞍馬，去年世界盃參加三站都站上頒獎台，今年三月卡達杜哈站也摘下鞍馬銅牌，但因左肩關節唇破裂，去年前半年幾乎都在養傷，回歸賽場後也以鞍馬為主，全大運成檢視狀態舞台，昨天銀牌到手十分滿意。

奧運要衝動作難度，又是高強度訓練，訓練時肩膀就痛，但壓力大於傷痛，奧運後又接著全運會、世錦賽，年底比完才發現肩關節唇破。」蕭佑然表示，肩膀受傷後就加強下半身訓練，不料雙腳也扭傷，未能選上杭州亞運國手，但亞運因為疫情延後一年，讓自己再有機會。

蕭佑然比東奧鞍馬銀牌的「鞍馬王子」李智凱小四歲，兩人在國家隊是隊友也是對手，七月成都世大運有機會一起登頒獎台，蕭佑然也期待和「凱哥」對決，他說：「智凱是很厲害的學長，是鞍馬的代表人物，我們感情也滿好，不知他什麼時候會退下來，希望能頂上他的位置，繼承鞍馬英姿。」

奧運 卡達 李智凱 全大運

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