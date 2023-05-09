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全大運／體操精靈傷後摘金 亞錦賽強心針

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導
丁華恬（左）奪下全大運競技體操女子全能金牌，開心和教練蔡恆政合影。記者曾思儒／攝影
丁華恬（左）奪下全大運競技體操女子全能金牌，開心和教練蔡恆政合影。記者曾思儒／攝影

十八歲代表中華隊參加東京奧運的輔仁大學「體操精靈」丁華恬，近年飽受傷勢困擾，年初國際賽都只參加單項賽事，今年全國大專院校運動會回到個人全能賽場，昨天連不是強項的跳馬都有好表現，拿到女子全能金牌後露出燦笑，直言是下月亞錦賽的強心針。

「恬恬」六年前即以國中生之姿，在宜蘭全國運動會摘下女子競技體操全能金牌；二○二○年東京奧運，成為我國五十年來首位踏上奧運殿堂的體操女將。去年五月，全大運前夕傷到左腳掌，僅拿下全大運女子全能銀牌，年底又傷了左腳脛骨，今年初國際賽只參加平衡木和高低槓。

許久沒在女子全能四個項目亮相的丁華恬，今年全大運再度挑戰女子全能，一舉奪下金牌。她興奮地說，第二次挑戰全大運全能項目就拿下金牌，很開心。

丁華恬表示，這次表現甚至比教練蔡恆政預期的還要好，昨天加入平衡木新練的連接動作，對接下來的國際賽事而言，昨天的冠軍對下月亞錦賽、七月成都世大運、九月杭州亞運是一劑強心針。

蔡恆政透露，「恬恬」前陣子練不好就會感到急躁，溝通安撫後變得較安定，這次全大運的感覺是「好久沒比得這麼順了」，但平衡木的新動作做得還不夠好，仍要加強穩定性才能在未來國際賽尋求突破。

女子全能奪銀的國北教大賴品儒，上周才剛從體操世界盃埃及開羅站返國，調了一天時差就投入全大運賽事，今天比完單項決賽就要準備到新加坡移地訓練，為亞錦賽備戰。賴品儒教練鄭焜杰說，亞錦賽女子成隊前四名能獲得世錦賽資格，丁華恬、賴品儒都是中華隊主力，盼能寫下突破成績。

東京奧運 金牌 運動 丁華恬 全大運

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