全大運／男、女競走雙破全國 許嘉維4連霸換學士服

112年全大運由中原大學主辦，在校內體育場舉辦的田徑賽事，男、女10000公尺競走接連傳出突破全國紀錄的捷報，先是嘉義大學黃冠綾攜手臺灣體大江佳柔「破」聲雙響，緊接著登場的臺灣體大許嘉維也接棒跟進，在計時器旁換穿學士服留影，自己也笑說：「這是一張前無古人，後無來者的全國紀錄照。」

嘉義大學黃冠綾仍以48分0秒72率先衝線，改寫臺灣體大江佳柔原持有的48分30秒68全國紀錄，而江佳柔自己也跑出48分27秒36的成績，再創個人最佳之姿收下銀牌。

黃冠綾表示3月大專田徑公開賽時就接近全國紀錄，因此畢業前的全大運決定一拚，「今天想說這場最後一場，就努力一點。」今天現場陰雨不斷，涼爽天氣剛好也助她一臂之力。

從國中就開始專攻競走，黃冠綾笑說完全是聽從教練之言，「自己也沒抗拒過，就傻傻練。」啟蒙教練楊東淇是她人生中的良師，高二在全中運拿到金牌之後陷入低潮，成績長期卡關，甚至有放棄田徑的念頭，是靠著教練不斷鼓勵才堅持下去，後來自己也在一場車禍後找回動力，「大一騎車自摔骨折，休息快半年，感覺好像缺少什麼，才覺得運動是我想要的。」

男生代表的許嘉維則是走出41分45秒90佳績，打破同校隊友詹泳逵3月底才寫下的42分24秒54，賽後他特地換上事先準備好的學士服，透露前2場參加國際賽都不敢帶，「怕帶了會分心，走差了就開始找藉口，這次改變心態，一定要穿上跟計時器拍照。」

許嘉維認為雖然學士收官戰有完美達成4連霸，但只能算達成低標，因為並無達到原本設定的40分開頭，「可能因為沒有做太多調整，現在訓練還是以亞運20公里為主，這場比賽是以賽代訓，當作比較短但是高速度的長距離課表。」