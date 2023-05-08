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曾慶裕連任亞洲大學運動總會副會長 續推國際關係

中央社／ 台北8日電
曾慶裕。 大專體總提供
曾慶裕。 大專體總提供

亞洲大學運動總會在杜拜舉行第12屆執行委員會員大會，中華民國大專體總副會長曾慶裕在競選中獲得出席會員國3分之2以上支持，順利連任亞洲大學運動總會副會長，任期至2027年，續推國際關係。

亞洲大學運動總會（Asian University SportsFederation， 簡稱AUSF）為亞洲地區大學體育業務的國際統籌單位，包括台灣在內共有41個會員國。

這次在杜拜舉行的會員大會共有31個會員國出席，並進行執行委員會任期調整的討論，同意通過將任期從6年縮短為4年。

曾慶裕於2009至2022年間任大專體總秘書長，現為大專體總副會長與輔仁大學教育學院院長，2016年首次當選亞洲大學運動總會副會長，6年任期間耕耘關係穩定，並在2019年當選世界大學運動總會（International University Sports Federation，簡稱FISU）執行委員。

這次選舉除了曾慶裕連任副會長外，中華民國大專體總企宣組長黃嘉汝，也順利繼續擔任亞洲大學運動總會稽核一職。

曾慶裕連任亞洲大學運動總會副會長並在聲明稿提到：「感謝教育部體育署長年擔任大學體育後盾，讓我們可以由亞洲出發，持續與國際維繫友好與互動的關係，也謝謝大專體總前任和現任會長的支持。」

體育署

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