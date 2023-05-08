全大運／染金毛「從頭出發」 葉政與心魔對抗

曾是第一位參加青年奧運的體操選手，國體大好手葉政走過「動作失憶症」，今年全大運前他特別將黑髮染金，全新髮色象徵「從頭開始」，他也頂著亮眼髮型站上頒獎台，獲得競技體操公開男子組個人全能銅牌。

葉政是2018年布宜諾斯艾利斯青奧國手，表現穩定向上的他卻在兩年前遇到重大挫折，接種第一劑新冠肺炎疫苗後彷彿罹患動作失憶症，原本擅長的動作「心有餘而力不足」，從基本動作重新打底，經過一年終於找回昔日身手。

克服無法解釋的意外，葉政還有另外課題，今天雙槓和跳馬沒發揮好就讓他自責許久。

「比不好也不能怪疫苗了，都那麼久了。」頂著亮眼金髮的葉政坦言，跳馬是自己強項，今天發揮不佳，信心有點被打擊，雙槓又出現失誤，「全能就是這樣，不能失敗，雙槓失誤像是前4項努力就白費了，吐血。」

連3年全大運在個人全能都是拿到銅牌，今年獲得77.765分的葉政坦言，知道自己還能做更好，心態也必須調整，「我還在學習，自己那關要先過。」接續還有多項重要國際賽，包括預定下月底進行的亞運選拔，葉政盼把握住機會，展現出更穩定的內容。