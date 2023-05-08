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PLG／睡一晚攻城獅球場！首創活動秒殺搶光

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅也宣布將於新竹好野人主題日正式推出「LIONEERS OUTDOOR」系列。圖／攻城獅提供
攻城獅也宣布將於新竹好野人主題日正式推出「LIONEERS OUTDOOR」系列。圖／攻城獅提供

新竹街口攻城獅13日將迎接本季最終主題周「新竹好野人」，球團將職籃賽事結合戶外野營風格，將有超過10間主題市集進駐，球團更舉辦「夜宿球場」活動，期盼能讓攻城獅主場增添更多元的娛樂體驗元素。

新竹縣體育館是攻城獅的主場館，平時是球員們備戰、比賽的場地外，攻城獅球團於「新竹好野人」主題周賽前將場館搖身一變成為露營體驗的最佳場域，且還安排一系列夜間團康活動，包含搭帳篷教學、主場夜遊闖關與球場揪打，隔日早上還能與攻城獅球星共進早餐。

「夜宿球場」活動時間為周五傍晚至周六早上，每組報名費2000元，活動於攻城獅官方社群表單開放報名後，30分鐘就完售。

攻城獅也宣布，將於新竹好野人主題日正式推出「LIONEERS OUTDOOR」系列，以LN字樣融入野營帳篷，成為攻城獅戶外系列全新品牌識別。首波共釋出7款單品，包含露營掛布、野餐墊、短T、側背包、收納箱與鋼杯，滿足獅紫軍日常休閒與露營裝備需求。

攻城獅本季無緣晉級季後賽，14日的「新竹好野人」將是主場最終戰，球團將於賽後舉辦季末球迷感謝會，除進行實戰球衣競標、全隊簽名會外，攻城獅全隊球員也將留在場中發表賽季感言。簽名會號碼牌將於14日下午2點半在球迷服務處發放，球團也會在賽後立即開放二樓驗票口，讓非購買本場賽事門票的獅紫軍也能在賽後參加感謝會。

攻城獅首創「夜宿球場」露營活動夜遊尋寶、球星見面一次全體驗。圖／攻城獅提供
攻城獅首創「夜宿球場」露營活動夜遊尋寶、球星見面一次全體驗。圖／攻城獅提供

新竹街口攻城獅

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