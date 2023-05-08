T1聯盟／霍華德曬與林書豪空中接力 暗示想長留台灣發展？

效力T1聯盟雲豹隊的「魔獸」霍華德上周現身台北和平籃球館，觀看前NBA隊友林書豪在P聯盟的比賽，兩人互動引發關注，不少球迷敲碗兩人再度聯手。魔獸今天則發文表示，很驚訝兩人竟一起在台灣打球，為自己和林書豪感到驕傲。

林書豪本季效力高雄17直播鋼鐵人隊，上周造訪富邦勇士主場和平籃球館，魔獸驚喜現身當觀眾，兩人賽前也寒暄幾句。林書豪賽後透露兩人對話，「他說他明年也想回來打球，我也不知道這是什麼意思，也沒問，這就是他跟我說的。」

魔獸今天在個人IG貼出與林書豪合影照片，以及火箭時期兩人空中接力畫面，他寫道：「我上次和林書豪一起打球，已經是10年前的事情。哇！誰能想到我們現在竟一起在台灣。看你打球很開心，我為你感到驕傲！」最後還用中文向球迷寫道，「如果你很高興我和書豪決定來台灣，讓台灣在未來的籃球發展變得更好，在下面留言。」這句話暗示他想長留台灣發展。

許多網友在留言區寫下，「兩個人都有冠軍戒了」「我最喜歡的二人組」、「能在台灣組隊嗎」。