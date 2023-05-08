高球／中國信託女子公開賽台日共同認證 超級新人盼留金盃

2023中國信託女子公開賽本周四在桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，今年賽事是日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）首度於海外舉辦日次巡與台巡共同認證賽事，將有超過30位日本女將來台，中國信託贊助女將安禾佑和吳佳晏以「地主」身份誓言，要將冠軍留在台灣。

2023中國信託女子公開賽總獎金達日幣3000萬元，共有108位台灣、日本和泰國女將同場角逐金盃，今天JLPGA副會長小田美岐也親自參加開賽記者會，見證台、日高球交流的重要時刻。

中國信託從2012年起就開始舉辦賽事，中國信託金控副董事長陳國世提到，今年是12年來比較特別的一年，由JLPGA和TLPGA共同認證，賽事齊聚台、日和泰國好手，精采可期。

今年正式展開旅日生涯的「超強新秀」吳佳晏，經過3個月日次巡賽事洗禮後「回家比賽」，直呼心情放鬆許多，3年前獲得第2名的她笑說：「在這（東方球場）沒贏過冠軍，覺得如果這次能夠贏的話很好，這幾天盡快把狀況調到最好，比賽時好好發揮。」