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全大運／體操精靈揮別傷勢 全能登頂拒絕「安心亞」
去年全大運帶傷上陣，東京奧運體操國手丁華恬今年全大運重拾笑顏，跳馬完美落地後更忍不住開心情緒，站上頒獎台獲頒女子全能金牌的她燦笑說：「第二次挑戰全大運全能金牌，拿到很開心！」
「恬恬」去年全大運帶傷出賽，女子全能仍收獲銀牌，但年底左腳脛骨傷勢成困擾，年初國際賽都只比平衡木和高低槓，112年全大運才是第一次回到全能賽場。
許久沒在全能出賽，丁華恬開心說，今天表現很好，「跳馬不是強項，不過練習時就有表現出來，很高分！」她跳馬獲得的12.433分僅次於國北教大賴品儒，地板、高低槓和平衡木都拿下最高分，最終以49.965奪魁，力壓48.266分的賴品儒，台師大「體操傳奇」麥劉湘涵以46.632收下銅牌。
丁華恬提到，左腳脛骨傷勢已經痊癒，接續從6月亞錦賽、7月成都世大運到杭州亞運、世錦賽等賽事密集，今天平衡木就有加入新的連接動作，盼後續大賽都能延續今天的好狀態。
丁華恬教練蔡恆政提到，先前愛徒求好心切，練習時沒做好動作就會有些急躁，溝通後有比較安定一些，他笑說：「全運會和去年全大運，在這裡（國體大體育館）輸2次了，好久沒比這個順。」他也點出，丁華恬平衡木新加入的連接動作，因角度不足沒被承認，接續大賽前仍要繼續強化。
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