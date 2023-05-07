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足球／安聯小小世界盃三地開踢 全台535隊角逐決賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2023安聯小小世界盃吸引全台灣近千支球隊報名。圖／中華民國迷你足球協會提供
2023安聯小小世界盃吸引全台灣近千支球隊報名。圖／中華民國迷你足球協會提供

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式邁入10周年，今年主題為「榮耀十足」，吸引全台灣近千支球隊報名，最終有535隊入選參賽，首場預賽在5月6日至7日在桃園台茂購物中心空中足球場、高雄市鳳山體育場、花蓮縣美崙國中三地開踢。

「2023安聯小小世界盃」邁入第10周年，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽絕對是至關重要的奠基者，今年維持開放U6至U15組別報名參加，吸引了全台灣共997隊報名，其中在U8、U10、U12組別都有超過200支球隊報名，足以顯見報名非常踴躍，在激烈的抽籤儀式後。最終有535隊入選參賽。

「2023安聯小小世界盃」預賽將分為8個賽區，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣，首場預賽即將在5月6日至7日於桃園台茂購物中心空中足球場、高雄市鳳山體育場、花蓮縣立美崙國中三地開踢，小小球員們將要爭取晉級決賽的門票。

「2023安聯小小世界盃」今年依舊維持讓五個組別的最終奪冠隊伍，並能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念。

更特別的是，適逢「2023安聯小小世界盃」10周年，加上全球疫情趨緩，今年將選出3位青少年於8月代表台灣出席於德國慕尼黑舉行的「安聯MoveNow足球小將夏令營」，享食宿機票全免外，另能接受歐洲勁旅教練的專業級特訓、與來自全球各地之青少年一較球技，更有機會與世界聞名球星見面，並觀賞歐洲足球豪門拜仁慕尼黑隊的主場球賽，機會非常難得，球員們都直呼超興奮，希望可以力拚佳績，爭取出國培訓。

桃園預賽將在5月6日、7日、20日、21日、27日、28日、6月3日、4日、6月10日、11日，分為10天進行；新北和台中預賽則規劃5月27日至28日登場；台北和新竹預賽則在、6月3日至4日舉行；台南預賽則在6月10日11日登場。

2023安聯小小世界盃吸引全台灣近千支球隊報名。圖／中華民國迷你足球協會提供
2023安聯小小世界盃吸引全台灣近千支球隊報名。圖／中華民國迷你足球協會提供

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