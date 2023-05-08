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全大運／邱義睿「跆」回金牌 拚世錦賽獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導
台體大邱義睿（左）首度參加全大運，順利踢下跆拳道男子68公斤級金牌。圖／中原大學提供
台體大邱義睿（左）首度參加全大運，順利踢下跆拳道男子68公斤級金牌。圖／中原大學提供

跆拳道世錦賽國手、台體大學生邱義睿昨天終於完成全國大專運動會處女秀，輕鬆踢下公開組男子68公斤級金牌的他下周日就要到南韓移地訓練，目標在月底世錦賽登上頒獎台。

邱義睿身高186公分，去年首度參加世錦賽就踢進8強，雖錯過頒獎台但提前確定杭州亞運國手資格，9月迎接亞運初體驗前還有世錦賽和成都世大運等大賽。

小三就接觸跆拳道，契機竟因身體狀況不佳，邱義睿笑說：「小時候有異位性皮膚炎，踢跆拳道運動真的改善，小六就拿到第一名，國中就進入體育班了。」一路踢到國手，邱義睿大學前兩年全大運都因在國外比賽或移地訓練錯過，今年終於為台體大帶回金牌。一路都壓倒性獲勝的他坦言強度和國際賽有落差，但也嘗試轉身動作，盼接續國際賽都能有好發揮。

去年錯過世錦賽頒獎台，邱義睿今年誓言突破，「還要努力，目標世錦賽前三。」中華跆拳道隊部分選手世錦賽前將到南韓訓練，月底直接轉往亞塞拜然首都，參與29日到6月6日世錦賽。

游泳池昨也傳出好消息，台師大的「蝶王」王冠閎200公尺蝶式決賽以1分55秒42奪金，且達到巴黎奧運A標的1分55秒78，成為我國第一位游進巴黎奧運的泳將，加入射擊名將楊昆弼的巴黎奧運國手行列；台灣體大女將林姵彣先破50公尺蛙式全國紀錄，昨天100公尺蛙式再以1分08秒48推進個人保持的全國紀錄，且達到杭州亞運標準。

巴黎奧運 跆拳 金牌

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