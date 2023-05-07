全大運／游向巴黎！「蝶王」王冠閎再拿奧運資格

台師大「蝶王」王冠閎，112年全大運收穫滿滿，2天前先在100公尺蝶式游破個人保持的全國紀錄，今天200公尺決賽再游出1分55秒42，達到明年巴黎奧運A標的1分55秒78，奧運門票到手。

王冠閎在東京奧運首度踏上奧運殿堂，但200公尺蝶式沒能完成游進決賽目標，當時就喊話「下一屆奧運會更好」，今天如願拿到巴黎奧運參賽資格，也成為射擊名將楊昆弼後第2位前進巴黎的國手。

目前200公尺蝶式的全國紀錄正是王冠閎2年前在東奧游出的1分54秒44，今天雖沒突破個人紀錄，1分55秒42的金牌成績仍達到奧運A標，體育署署長鄭世忠也在現場見證。

巴黎奧運游泳將舉辦35個項目，比賽時間是明年7月27日到8月4日，資格採計區間從今年3月1日一路到明年6月23日。