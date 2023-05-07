快訊

星宇班機在日狀況連連 旅客回不來痛批精品航空變「空中監獄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重亞錦賽／2周3破全國 陳冠伶舉重勇奪3金

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
陳冠伶（中）在南韓晉州市舉行的亞洲舉重錦標賽勇奪女子55公斤級3金。圖／屠國華提供
陳冠伶（中）在南韓晉州市舉行的亞洲舉重錦標賽勇奪女子55公斤級3金。圖／屠國華提供

日前才剛在新竹縣全中運繳出三破全國紀錄成績的新北市安康高中陳冠伶，昨天在南韓晉州市舉行的舉重亞錦賽中，於女子55公斤級賽事繳出抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤的3金成績，且2周內再度三破全國紀錄，成為我國舉重界的未來之星。

陳冠伶日前在新竹全中運女子舉重55公斤級賽事中，以抓舉86公斤、挺舉111公斤、總和197公斤三破全國紀錄摘金，而當時她就曾表示希望能將總和成績突破200公斤，並取得亞運參賽資格，這個目標也在昨天完成。

陳冠伶昨天在亞錦賽女子55公斤級賽事中，抓舉第一次試舉就舉起87公斤打破自己所保持的全國紀錄，第二次試舉挑戰90公斤失敗後，第三次則是挑戰成功，並以該成績搶下抓舉金牌

至於挺舉部分，陳冠伶在前兩次試舉就分別挑戰107公斤、110公斤都順利完成，第三次試舉則是挑戰114公斤也成功，加上總和204公斤，最終以三破全國紀錄的成績拿下3金，也達成日前設定的總和突破200公斤目標。

陳冠伶去年世錦賽未能完成總和190公斤的目標，也在昨天達成，中華舉重隊總教練林敬能表示，陳冠伶這次亞錦賽有兩大目標，分別是奪牌和亞運達標，結果都順利達陣，年僅18歲的她將是今年杭州亞運舉重隊陣中最年輕的選手。

林敬能說，陳冠伶不到一年的時間，總和增加超過10公斤，將是未來舉重界的明日之星，後續透過亞運等國際賽累積經驗，「陳冠伶成為世界級選手，將是指日可待。」

新竹 金牌

延伸閱讀

舉重／韓國晉州亞錦賽 郭婞淳7日亮相拚賽史第14金

羽球／戴資穎球衣沒會旗 亞錦賽屬個人項目早已放寬限制

全大運舉重／陳柏任抓舉破全國紀錄 明天飛南韓出征亞錦賽

羽球／真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧

相關新聞

影／重傷後首戰全大運吊環 唐嘉鴻喊話拚到2032年

台師大體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在今年2月國訓中心舉行的測試賽中發生左腳阿基里斯腱斷裂的重傷害，不過經過2個多月的復健後...

全大運射箭／邱意晴連6年女團摘金 雷千瑩成大「銀」家

112年全大運今天在中原大學舉行開幕式，其中在國體大射箭場舉行的公開組射箭賽事，清華大學邱意晴與台師大雷千瑩兩名亞運培訓...

田徑／國際賽捷報！ 楊俊瀚百米摘銅 林昱堂跳遠破PB奪金

我國短跑最速男楊俊瀚今天進行個人在日本的第三場賽事，於第10屆木南道孝賽男子100公尺決賽，跑出10秒27拿下銅牌，至於...

舉重亞錦賽／2周3破全國 陳冠伶舉重勇奪3金

日前才剛在新竹縣全中運繳出三破全國紀錄成績的新北市安康高中陳冠伶，昨天在南韓晉州市舉行的舉重亞錦賽中，於女子55公斤級賽...

全大運／出席開幕典禮 蔡總統：政府責任是做選手最堅強後盾

總統蔡英文今天出席全國大專校院運動會開幕典禮時表示，選手要付出難以想像的努力才能站在世界舞台，政府的責任是做選手最堅強的...

北京冬奧沒賣票卻有盈餘 國際奧會捐1040萬美元給大陸

北京冬奧會2022年舉辦，當時並未有售票收入，但財務收支報告顯示有盈餘，而國際奧委會6日宣布將冬奧會組織預算的1,040...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦