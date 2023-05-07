舉重亞錦賽／2周3破全國 陳冠伶舉重勇奪3金

日前才剛在新竹縣全中運繳出三破全國紀錄成績的新北市安康高中陳冠伶，昨天在南韓晉州市舉行的舉重亞錦賽中，於女子55公斤級賽事繳出抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤的3金成績，且2周內再度三破全國紀錄，成為我國舉重界的未來之星。

陳冠伶日前在新竹全中運女子舉重55公斤級賽事中，以抓舉86公斤、挺舉111公斤、總和197公斤三破全國紀錄摘金，而當時她就曾表示希望能將總和成績突破200公斤，並取得亞運參賽資格，這個目標也在昨天完成。

陳冠伶昨天在亞錦賽女子55公斤級賽事中，抓舉第一次試舉就舉起87公斤打破自己所保持的全國紀錄，第二次試舉挑戰90公斤失敗後，第三次則是挑戰成功，並以該成績搶下抓舉金牌。

至於挺舉部分，陳冠伶在前兩次試舉就分別挑戰107公斤、110公斤都順利完成，第三次試舉則是挑戰114公斤也成功，加上總和204公斤，最終以三破全國紀錄的成績拿下3金，也達成日前設定的總和突破200公斤目標。

陳冠伶去年世錦賽未能完成總和190公斤的目標，也在昨天達成，中華舉重隊總教練林敬能表示，陳冠伶這次亞錦賽有兩大目標，分別是奪牌和亞運達標，結果都順利達陣，年僅18歲的她將是今年杭州亞運舉重隊陣中最年輕的選手。

林敬能說，陳冠伶不到一年的時間，總和增加超過10公斤，將是未來舉重界的明日之星，後續透過亞運等國際賽累積經驗，「陳冠伶成為世界級選手，將是指日可待。」