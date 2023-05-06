全大運／出席開幕典禮 蔡總統：政府責任是做選手最堅強後盾

總統蔡英文今天出席全國大專校院運動會開幕典禮時表示，選手要付出難以想像的努力才能站在世界舞台，政府的責任是做選手最堅強的後盾，讓選手不只在台灣發亮，還要在世界發光。

總統蔡英文晚間和行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政至中原大學出席「112年全國大專校院運動會」開幕典禮，並由蔡總統獻上祝福、宣布賽事開始。

蔡總統致詞時表示，全國大專校院運動會是台灣年輕選手最重要的運動殿堂之一，前2年的全大運因為疫情影響，採用閉門比賽，現在賽事恢復過去運作，歡迎民眾一起進場為選手加油。

蔡總統說，今年全大運有幾名民眾熟悉的奧運好手共同參加比賽，相信已準備好接受所有明日之星的挑戰，在東京奧運時，台灣的選手締造史無前例的好成績，她要祝福這次參加全大運的選手，也能在今年的世大運、亞運有傑出表現，為明年的巴黎奧運打下好基礎。

蔡總統說，她知道選手們面對世大運和亞運，連續數月的緊湊賽程，要付出難以想像的努力，才能夠站在世界舞台，政府的責任是要做選手最堅強的後盾，讓選手不只在台灣發亮，還要在世界發光。

蔡總統指出，教育部體育署因此調整了黃金計畫內容，整合從世大運、亞運到奧運3場大賽的整備期程，目的是幫助選手在國際賽事上展現最好狀態；所有的教練和後勤團隊的付出，也是讓選手突破自我的關鍵，感謝大家的努力和貢獻。

鄭文燦致詞時表示，蔡總統上任後挺體育，也照顧選手，這幾年設施、培訓和比賽都有很大提升；全大運是國手養成比賽，希望大家都能發光發熱、拿出最好成績。

鄭文燦說，蔡總統在疫後振興特別提出年輕人照顧，如果有學貸，下半年能減少學貸總額至少新台幣3萬元以上，如果是校外租屋，今年開始也有補助，下半年除了北北基桃1200通勤月票，還有運動券、文化券等。

鄭文燦也說，桃園鐵路地下化完成後，中原大學就多了林蔭大道和中原站，能開大門走大路；國防部中原營區在他擔任桃園市長任內完成改造，將變成中原文創園區，桃園版的華山藝文特區，現在工程已經到了收尾階段，未來大學環境將變得更好。

中原大學表示，這是校方相隔32年再度承辦全國大專校院運動會，賽會主題為「全人．全力．全大運全聚中原」，貫徹「全人運動精神」；賽會今天開幕，訂於10日閉幕。