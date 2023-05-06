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田徑／黃士峰標槍奪銀 台灣隊已1金1銀1銅入袋

中央社／ 台北6日電
台灣標槍好手黃士峰在日本大阪舉行的木南道孝田徑挑戰賽男子標槍決賽，擲出79公尺44，拿下銀牌。聯合報系資料照／記者劉肇育攝影
台灣標槍好手黃士峰在日本大阪舉行的木南道孝田徑挑戰賽男子標槍決賽，擲出79公尺44，拿下銀牌。聯合報系資料照／記者劉肇育攝影

台灣標槍好手黃士峰今天在日本大阪舉行的木南道孝田徑挑戰賽男子標槍決賽，擲出79公尺44，為個人近2年最佳成績，拿下銀牌，台灣隊累計1金1銀1銅。

台灣亞運培訓隊前往日本參賽，黃士峰在首站廣島織田幹雄田徑紀念賽未能發揮水準，以71公尺30名列第8，今天在木南道孝田徑挑戰賽，儘管未達到80公尺大關，但以79公尺44收下銀牌，而日本好手崎山雄太繳出83公尺54成績，為地主留下金牌。

台灣跳遠好手林昱堂稍早在男子跳遠決賽勇奪金牌，「台灣最速男」楊俊瀚則在男子100公尺進帳1面銅牌，加上黃士峰這面銀牌在內，台灣隊已有1金1銀1銅入袋。

楊俊瀚、「台灣欄神」陳奎儒明天將分別在男子200公尺、110公尺跨欄項目上陣，台灣隊還有機會繼續推升獎牌數。

田徑 黃士峰 楊俊瀚 陳奎儒

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