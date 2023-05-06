疫情威脅無門票收入 北京辦冬奧仍盈餘15億元

北京2022年主辦冬奧運動會，疫情威脅下採取閉環管理，無門票銷售下，今天官方公布冬奧會結餘人民幣（下同）3.5億元（約新台幣15億元）。網友表示，看來贊助商們很給力。

據北京市政府網站，北京2022年冬奧會組織委員會今天公布財務收支報告；收入為153.9億元、支出150.4億元，結餘3.5億元。

這153.9億元收入包括4方面，分別是國際奧委會資助37.8億元、市場開發收入111.3億元、其他收入4.8億元及票務收入；但當時按照疫情防控要求，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，北京冬奧組委未銷售門票，無票務收入。

北京冬奧組委指出，為確保成功舉辦，積極組織收入，加強資金統籌，強化預算管理，落實節儉辦賽，保障了賽事各項資金需求。

對於沒有門票收入還能有所獲利，有中國網友今天在微博留言，指「神奇了，在（戴）口罩情況下，冬奧會居然還能賺錢？在沒有獲得多少門票收入的情況下，營收高達150億，看來贊助商們很給力，應該也有不少冤大頭贊助商吧。」

另據北京市政府網站，市委書記尹力5日會見國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），感謝巴赫和國際奧委會大力支持北京冬奧會籌辦工作。

尹力說，目前北京冬奧會所有競賽場館已向公眾開放，願在國際奧委會支持下，深化與世界奧運城市在文化、教育、經貿等各領域交流合作，共同推動奧林匹克事業可持續發展。