影／重傷後首戰全大運吊環 唐嘉鴻喊話拚到2032年

台師大體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在今年2月國訓中心舉行的測試賽中發生左腳阿基里斯腱斷裂的重傷害，不過經過2個多月的復健後今天他就在全大運復出並參與吊環賽事，最終也幫助台師大奪下男團金牌，賽後唐嘉鴻也分享了過去一段時間養傷的心情，並透露只要中華隊還需要他，就會繼續練下去。

唐嘉鴻在2月進行阿基里斯腱縫合手術後，一度遠離體操場並且靠拐杖行走了一個半月，而原先預估要休養3到6個月的他，卻在今天開幕的全大運賽事中就代表台師大出賽，並且選擇對腳負擔最小的吊環賽事上陣，儘管最終選擇以安全下環的方式落地，但仍是取得12.85分，在所有選手中第3高的成績，也幫助台師大拿下公開男團金牌。

對於休養不到3個月就決定在全大運復出，唐嘉鴻坦言主要是希望為學校爭取一些團體賽分數，且吊環項目對於他來說相對安全，「剛回來練習時恢復得還滿快的，不過最近有點停住，接下來也要開始壓一些肌力，慢慢找回比賽狀態。」

在台師大確定奪下金牌後，唐嘉鴻也露出久違的笑容，讓過去一段時間陪伴他養傷的教練翁士航也直言相當欣慰，「能看到他快樂真的很棒，對我來說他就是一名戰將，從哪裡跌倒就會從哪裡站起來，前陣子他無法練習時真的是心情很低落，常常還會半夜打電話給我，但當他回到體操場並碰到單槓時就笑了，可以說是為體操而生的男人。」

談到這次左腳的傷勢，唐嘉鴻坦言一開始確實很低潮，甚至還會在看體操賽事時，幻象著自己如果能站在那個舞台，「不過事後想想，這就是人生的轉折，我的故事應該算是滿精彩的。」

而唐嘉鴻也透露，雖然希望能在今年成都世大運重返國際賽舞台，但翁士航則是希望他能夠將目標放在9月巴黎挑戰賽以及緊接著的亞運、世錦賽，翁士航說：「我覺得這次受傷對他來說不是壞事，他還跟我說要繼續拚到2032年，他就是這種說到做到的人。」

唐嘉鴻也說：「其實不管幾年，只要我還選得上中華隊，或是中華隊還需要我，我就會繼續練下去，即使以後可能體能無法比全能，也可以繼續練單項。」