基隆中山高中王君豪 青年盃標槍入選亞青國家代表隊

基隆市中山高中體育班一年級王君豪，在今年青年盃標槍一擲成名，以70公尺55最佳成績，達亞洲青年田徑賽參賽標準，入選第20屆亞洲青年田徑錦標賽國家代表隊。王君豪原本在銘傳國中體育班的專項是射箭項目，銜接中山高中體育班後，教練看出他的潛質，鼓勵他轉項改練標槍，沒想到才訓練半年的時間就有如此佳績。

指導教練紀富宏表示，王君豪訓練期間對自己要求很高，除了照表操課外，也利用早自習時間自主訓練，學習態度正向是優秀運動員的關鍵。

王君豪說，他很開心自己只練了短短半年的標槍就可以入選國家代表隊，會更努力配合教練的指導訓練，提升自己的標槍水準，在世界的競技舞台上，為基隆也為台灣爭取最高榮譽。

中山高中體育班自88年成立至今，培養出十幾位田徑國家代表隊，如長跑國手健將吳文騫、全國運動會鏈球6連霸主鄭裕達等國手，目前皆返鄉於學校擔任專項老師及教練。

校長鄭裕成也是基隆市田徑委員會主任委員，對於田徑運動全力支持，對王君豪好表現相當欣慰。

基隆市政府教育處長劉美蘭，期許王君豪能在接下來的訓練中，好好配合國家團隊，注意身體健康，讓自己的實力能穩穩地發揮在國際賽會上發揮。