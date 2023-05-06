田徑／國際賽捷報！ 楊俊瀚百米摘銅 林昱堂跳遠破PB奪金

我國短跑最速男楊俊瀚今天進行個人在日本的第三場賽事，於第10屆木南道孝賽男子100公尺決賽，跑出10秒27拿下銅牌，至於我國跳遠好手林昱堂今天則是跳出生涯最佳成績的8公尺12拿下金牌，並且登上我國歷年第4傑。

我國亞運培訓隊成員近日兵分多路出國參賽，其中楊俊瀚日前先是在廣島舉行的織田幹雄紀念賽於男子100公尺決賽跑出10秒25成績摘銀，至於靜岡國際賽則是在男子200公尺決賽跑出20秒33摘銅。

今天登場的木南道孝賽，楊俊瀚在上午舉行的男子100公尺預賽跑出10秒32的成績，以分組第二名晉級到決賽，至於預賽跑出最佳的則是日本前全國紀錄保持人桐生祥秀的10秒03。

至於決賽楊俊瀚則是分在第9道，最終他跑出10秒27的成績拿下銅牌，至於金牌則由坂井隆一郎以10秒12拿下，銀牌則為桐生祥秀的10秒26。

而我國跳遠好手林昱堂，今天則是在男子跳遠決賽，於最後一跳跳出8公尺12的成績，不僅改寫個人生涯最佳成績，也超越林靖軒的8公尺11，登上我國歷年第4傑，並以此成績奪下金牌。

林昱堂過去曾跳出8公尺02、8公尺07，但都是在超風速的情況下，目前個人室外賽最佳成績為去年全大運締造的8公尺，室內賽最佳成績則為今年亞洲室內田徑錦標賽的8公尺02，當時也打破我國男子室內跳遠的全國紀錄。

而日前在全中運達到女子跳高亞運參賽標準的最強國中生林沛萱，今天也在女子七項全能賽事登場，並在跳高決賽跳出1公尺76的成績居所有選手第2名。