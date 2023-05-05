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全大運游泳／王冠閎突破瓶頸 林姵彣受刺激4年首破全國

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台體大林姵彣在公開女生組50蛙預賽游出31秒19打破自己所保持的全國紀錄。圖／全大運提供
台體大林姵彣在公開女生組50蛙預賽游出31秒19打破自己所保持的全國紀錄。圖／全大運提供

112年全國大專校院運動會今游泳於新竹縣立游泳館展開首日賽程，沒想到首日就破聲連連，東奧「歐巴」王冠閎在公開男生組100蝶游破自己保持兩年的全國紀錄，昔日「天才少女」林姵彣今也在公開女生組50蛙中飆破全國紀錄，突破了她長達4年以來的低潮並首度成功達到杭州亞運的參賽標準，為自己爭取到杭州亞運的門票。

全大運游泳今在上午預賽就先傳出捷報，公開女生組50蛙預賽台灣體大林姵彣游出31秒19打破自己於2018年香港公開賽創下的全國紀錄31秒41，雖然下午決賽僅游出31秒66，但仍輕鬆游下50蛙5連霸，而且還達到杭州亞運的參賽標準31秒72。

林姵彣昔日被封為台灣泳壇「天才少女」，15歲就破全國紀錄，16歲就成為奧運國手，一度還擁有三項全國紀錄，但近幾年陷入瓶頸，甚至一度連自己都想淡出泳壇，一直到今年全大運終於成功為自己游出近4年來的首個全國紀錄。

再度證明自己還有破全國紀錄的空間，林姵彣賽後開心的說：「我覺得我是一個很幸運的人，不管我游的再爛，我旁邊一直有人，不會數落我或者離開，要感謝的人很多，包括泳協祕書長曾正宗和教練王蔡鈞等人。」

為什麼能在低迷4年後重返巔峰？林姵彣透露，今年初去日本靜岡移訓35天，成為她這次全大運可以突破成績的關鍵，她說：「這4年來成績起起伏伏，但去靜岡後受到很多不同教練的指導，讓我開始思考調整以往的腳步，改變過去的習慣，對蛙式的節奏或技巧以及速度和力量的調整，再加上自己的心態調整，過去感覺好像已經沒辦法碰觸，但現在重新破了後，對自己更有自信。」

下午決賽，東奧泳將「歐巴」王冠閎也有搶眼的表現，去年在全大運確診前於100蝶游出53秒31，距他個人在110全大運締造的全國紀錄52秒19有段距離，但他今在公開男生組100蝶游出52秒03，也成功打破了自己在110年全大運的全國紀錄52秒19，也是王冠閎自2021年東奧後首度游破全國紀錄。

「游到終點後，連自己都嚇到！」王冠閎坦承，「其實這次全大運沒有特別調整，因為我知道今年重點在後面的世大運和亞運，全大運只有比賽前2、3天抓一下比賽感覺而已，其實狀況沒有特別好，而且今天天氣也偏熱，從飯店走到泳池也消耗了一點體力，在這種狀況下還能游出這種成績，確實連我自己都覺得很訝異，能在不是最好的狀況下有這樣成績，讓我對自己未來更有信心。」

王冠閎去年全大運時確診，成績一度陷於停滯，但他說：「當時是有一點焦慮，我知道外界都很注意我，對我期待也很高，但透過訓練我一步一步轉換壓力，一位好的選手必須要有承受壓力的能力也才能走得更遠。」

全大運 林姵彣 王冠閎

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