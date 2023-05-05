女性在體壇國際賽影大賽 余承翰獲國內組第一名

全球第一次以「女性在體壇」為主題的國際攝影大賽，今天於國立台北大學舉行頒獎典禮，總統蔡英文出席頒獎典禮，頒發評審團大獎及國際職業組前三名，其中國內組前三名分別為余承翰、王茜瑜、吳昭德。

首屆「女性在體壇」國際攝影大賽，由社團法人台灣運動好事協會及「女性在體壇」媒體平台主辦，賽事組委會設於台灣，總獎金達60萬，為全球創舉，力邀國際專業人士組成評審團。

賽事分設國際職業組、國內組與校園三組，各組前三名都有獎金，尤其特別的是，大會特設頒予女性攝影師的「評審團大獎」，可獨得7000美元獎金。本屆賽事共收到全球52國、逾1300件作品，其中女性攝影參賽比例之高，全球少見。

蔡英文總統頒發評審團大獎，意義獨具，儘管得主妮絲娜（Lisi Niesner），因工作今日需留在倫敦、拍攝英國國王查爾斯三世加冕典禮，不克來台領獎，但她除了錄製得獎感言，也特別委由英國媒體攝影協會副主席卡麥隆（Lynne Cameron）代為領獎。卡麥隆也特別感謝這個獎項，讓世界看見女性攝影師的價值及女性在體壇之美。

美國在台協會AIT代理處長柯傑民頒發國內組前三名，台北大學校友總會理事長林錫埼頒發校園組獎項，國內組前三名為余承翰（獎金5萬台幣）、王茜瑜、吳昭德；校園組前三名為李佳叡（獎金1萬台幣）、陳紀瑋、梁家柔。獲獎作品主題多元，呈現各運動領域的女性運動員面貌，震撼人心。獲獎作品今明兩天首度在台北大學現場展出，未來也計畫安排在台灣各地及海外展出。

國際評審團主席艾格（Anthony Edgar）表示，「這項賽事獨特且重要，尤其凸顯了對女性攝影的肯定」，他也表示，獲獎者素質極高，成功將卓越的運動及風格，透過攝影呈現。

大會特製獎座深具台灣特色。由鶯歌傑作陶藝董事長許元國，力邀文化部評鑑台灣工藝之家卓銘順設計，以女性運動伸展肢體的動作發想，形塑成星星造型。

台灣運動好事協會執行長劉柏君說，結合藝術與運動的女性在體壇國際攝影大賽，首度舉辦就獲得全球52國職業與業餘攝影愛好者的熱烈迴響，感謝國內外專業人士的支持，透過這項大賽，看見運動場域的女性身影與專業，也讓世界走進來，看見台灣在推動運動平權上極為堅強的軟實力。