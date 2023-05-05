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籃球／紐崔萊贊助鬥牛賽 捐1500顆籃球給高中籃球社

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
紐崔萊捐贈給國內150所設有籃球社的公立高中職每校10顆籃球。記者劉肇育／攝影
紐崔萊捐贈給國內150所設有籃球社的公立高中職每校10顆籃球。記者劉肇育／攝影

長期投入運動賽事推廣的安麗台灣，旗下品牌紐崔萊今年獨家贊助三對三鬥牛賽「2023紐崔萊三對三鬥牛賽」，目前已經吸引近千支球隊報名，而紐崔萊也決定加碼捐出1500顆籃球，期盼透過這樣的贊助活動，一方面增加國內籃球運動人口，另方面也透過運動促進學生健康。

紐崔萊這次加碼捐贈國內150所設有籃球社的公立高中職，每校10顆籃球，希望透過這樣的方式讓籃球運動能在校園扎根，在今天的記者會上也由紐崔萊台灣區行銷長陳怡靜將8顆籃球代表性的捐給新北市竹林高中和台北市中正高中的教練及學生代表。

陳怡靜表示，這次的捐贈活動，主要針對籃球社團，就是希望讓更多學校的同學們也能接觸到籃球，進而喜歡上籃球，也期望將來有機會看到更多出色的籃球運動員。

到場見證的體育署長鄭世忠則在致詞時表示，歡迎企業多多揖注國內學生運動，也期盼透過這樣的模式，能引進更多外部資源進到校園，進而更提升國內學生運動水準，而能從中發掘更多運動好手，提振國內運動表現。

今年紐崔萊獨家冠名贊助全國最熱血的三對三鬥牛賽，這次的比賽，將從5月13日起，先後在中區、南區和北區展開預賽，最終的全國總決賽，則將於6月18日在台灣大學登場。分區預賽除了有熱血刺激的晉級對抗之外，更安排了不同學校的HBL球星到場為選手加油，也會和現場民眾們一起進行籃球相關的趣味活動體驗，帶給大家截然不同的籃球體驗。

體育署 中職 HBL

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