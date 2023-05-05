足球／國小世界盃全國總決賽11日開踢 32隊爭金盃

111學年度國民小學足球世界盃賽全國總決賽，將於5月11日起一連4天，在高雄楠梓足球場開踢，共有來自全國男、女各16支球隊，爭奪最高榮耀的冠軍金盃。

國小足球世界盃舉辦完首屆賽事後，第2、3屆都因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年第4屆報名隊數持續攀升，共有667支球隊報名參賽，在經過1305場的縣市預賽，以及143場的全國複賽後，共計男、女各16支勁旅晉級全國決賽。

教育部體育署長鄭世忠今天在記者會上致詞表示：「看得出來就算前2屆賽事因為疫情取消，但仍不減大家對於足球的熱情，今年考量到場地的完整性和安全性，也特地移到剛鋪設完人工草皮的楠梓足球賽進行全國總決賽。」

獲得首屆女子組冠軍的南投縣水里國小，今年全都以五年級生應戰，想要在停辦2屆後衛冕金盃，還是有相當難度。

水里國小專任教練，同時也是台灣女足國腳的張季蘭在接受中央社訪問時說：「今年整隊都是五年級生，主要先去學習經驗，以及累積抗壓的能力，然後把目標放在明年，畢竟六年級在身高和心理素質上還是會好一些。」

張季蘭也提到：「目前學校最大的問題，還是選手的斷層，我們1、2、3年級，每年級才2個班，每個班頂多20名球員，等於所有的女生都得來練足球，我們的校隊才有足夠人數延續下去，這對未來確實是一大挑戰。」

擔任台灣女足國家隊後場的張季蘭，這次參加女子世界盃外圍賽（跨洲附加賽）也是收穫滿滿，她笑說：「每次出國比賽感受到世界級的強度後，就很想快點回學校教給小朋友們，希望她們在未來的某一天就能吸收進去，替台灣女足開花結果。」