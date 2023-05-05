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全運會10月台南登場 爭取1.7億進行14場館整備迎賽事
112年全國運動會將於10月21日開始在台南盛大舉行，市府向中央爭取14處競賽場館整修經費1.7億元，市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，目前各項整修工程刻正進行中，且已於4月22日正式取得中華民國田徑協會認證，符合國家級400公尺標準田徑場規範。
黃偉哲表示，感謝體育局及相關單位的努力，讓永華田徑場順利取得國家級400公尺標準田徑場的認證，距離全國運動會賽事尚有時間，指示務必將後續整修優化工程及籌備事項圓滿完成，能夠大聲說出「我們準備好了！」未來除了全國運動會，希冀能夠爭取辦理更多全國性賽事，打造台南成為一座愛運動的美麗健康城市。
體育局指出，承辦112全運會，積極爭取中央經費、地方支持及社會資源，將以最高規格賽會品質及最優質服務，迎接22個縣市約1萬2000名選手來台南同場競技。
體育局長陳良乾表示，台南市立田徑場自去年8月中旬展開施工後，歷經數月工期，於今年4月22日取得中華民國田徑協會認證。永華園區田徑場整修工程包含看台區、室內暖身跑道、PU跑道、弓形區、跳遠區、終點攝影室及照明設備汰換更新等。
目前工程階段已進入尾聲，完工後台南市將有一個符合全國性比賽規範的場地之外，平時也可以提供市民朋友使用，民眾有一個更好的空間從事休閒運動，進而帶動南市運動風氣。
體育局表示，藉由本次全運會改善田徑、球類、射箭、自由車、滑輪溜冰、水上運動等相關場館，務求營造優質、友善又安全的競技場地。賽事結束後，更可作為本市舉辦全國性運動競賽及推展全民運動之場所，期望藉由舉辦運動賽會提升運動參與人口，鼓勵民眾養成規律運動習慣。今日到場關心的還有112全運會場館勘察委員林輝雄、康正男，一同勘查場地。
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