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全運會10月台南登場 爭取1.7億進行14場館整備迎賽事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供

112年全國運動會將於10月21日開始在台南盛大舉行，市府向中央爭取14處競賽場館整修經費1.7億元，市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，目前各項整修工程刻正進行中，且已於4月22日正式取得中華民國田徑協會認證，符合國家級400公尺標準田徑場規範。

黃偉哲表示，感謝體育局及相關單位的努力，讓永華田徑場順利取得國家級400公尺標準田徑場的認證，距離全國運動會賽事尚有時間，指示務必將後續整修優化工程及籌備事項圓滿完成，能夠大聲說出「我們準備好了！」未來除了全國運動會，希冀能夠爭取辦理更多全國性賽事，打造台南成為一座愛運動的美麗健康城市。

體育局指出，承辦112全運會，積極爭取中央經費、地方支持及社會資源，將以最高規格賽會品質及最優質服務，迎接22個縣市約1萬2000名選手來台南同場競技。

體育局長陳良乾表示，台南市立田徑場自去年8月中旬展開施工後，歷經數月工期，於今年4月22日取得中華民國田徑協會認證。永華園區田徑場整修工程包含看台區、室內暖身跑道、PU跑道、弓形區、跳遠區、終點攝影室及照明設備汰換更新等。

目前工程階段已進入尾聲，完工後台南市將有一個符合全國性比賽規範的場地之外，平時也可以提供市民朋友使用，民眾有一個更好的空間從事休閒運動，進而帶動南市運動風氣。

體育局表示，藉由本次全運會改善田徑、球類、射箭、自由車、滑輪溜冰、水上運動等相關場館，務求營造優質、友善又安全的競技場地。賽事結束後，更可作為本市舉辦全國性運動競賽及推展全民運動之場所，期望藉由舉辦運動賽會提升運動參與人口，鼓勵民眾養成規律運動習慣。今日到場關心的還有112全運會場館勘察委員林輝雄、康正男，一同勘查場地。

台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往全運會籌備處永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，已符合全國性比賽規範。圖／台南市政府提供

田徑 全運會 自由車

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