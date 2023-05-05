田徑／力拚亞運最後一役 謝喜恩盼留下美麗身影

每個愛美女性對於打扮自己都有一套方法，比如說畫上精緻的妝容，穿上漂亮的洋裝、踩著高跟鞋，展現最亮麗動人的一面，但對於在跨欄項目堅持12年，每天投入訓練超過5小時的跨欄甜姐兒謝喜恩而言，沒有穿高跟鞋和洋裝的日子己經很久了，每天都穿著運動裝和運動鞋，穿梭在練習場或賽場上，只為了爭取今年第19屆杭州亞洲運動會的參賽權。

今年台灣達到亞運參賽資格的田徑跨欄選手共有4位，要超越其他3位後起之秀，拿下亞運入場券，讓謝喜恩承受了不少壓力，因為這將會是自己的最後一役，她要對自己的運動生涯做完美的交待，「我想要留下美麗的身影！」謝喜恩很堅持地說。

看到不少運動員都是因身體狀況出現問題才不得已離開賽場，謝喜恩深知維持身體健康的重要，為求今年能夠出戰亞運，並有更好的表現，謝喜恩獲國內體育單位推薦加入Straumann Group（台灣士卓曼醫療器械有限公司）「WIN TAIWAN X 女性給力計畫」，經過縝密的口腔檢查後，意外發現多年來的運動慣性咬牙動作已造成口齒損害；而多年飲食習慣導致的胃食道逆流，也間接導致慢性鼻竇炎與牙齒蛀蝕。

由同為女性的頂尖牙醫師協助診療，搭配瑞士品牌Straumann Group的高科技牙材，謝喜恩的手術十分順利，她也遵照醫師指示改變了自己的運動及飲食習慣，現在身體狀態己漸入佳境，可以專注力拚更好的成績。喜恩更相信，完成所有療程後，可以笑得更有自信，讓自己的運動生涯也因「齒」完美。