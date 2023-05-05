高雄愛河端午龍舟嘉年華廣邀各路好手 拚總獎金100萬
2023高雄愛河端午龍舟嘉年華預訂6月22日到24日登場，總獎金達100萬元，高市府廣發英雄帖，邀大家到高雄「一槳定輸贏」！另林園區中芸漁港傳統龍舟連續3年因疫情停辦，林園區公所今年仍決定停辦，引發地方爭議，復辦與否，今午將再於區公所討論。
高市運動發展局今早宣布2023高雄愛河端午龍舟嘉年華活動起跑，運發局長侯尊堯指這是疫後首次舉辦的龍舟賽，盛況可期，今年祭出總獎金100萬，其中傳統龍舟公開組獎金也由10萬元，提高到30萬，創南台灣紀錄，疫後希望更多企業、團體參與。
侯尊堯說，今年高雄龍舟賽分成自強組(身障)、健康組(長青)、新住民、大專組、青少年組等組別，已針對市內日月光、中鋼、健身工廠等強隊發出戰帖，遠在美國的西雅圖姊妹市確定有44名台僑返國參賽，另也邀高市府會首長及家樂福、日台交流協會、美國AIT等外商、外館組隊交流。
愛河端午龍舟預計在6月22日到24日在愛河水域舉行，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，總隊數可望突破150隊，超越歷年紀錄；22日晚間亦會在愛河畔228紀念公園邀紙風車劇團演出，另有SUP立式划槳、文創市集、3000顆幸運黃金粽大放送，即起報名至5月28日止，一律採網路報名(https://dragon-frontend.brandstudio-ec.com)。
至於林園區龍舟賽是否復辦，侯尊堯表示，區公所今午3點將開會再研商，林園龍舟賽有很好的傳統，各地均希望維持，市府尊重地方決定。但設若舉辦有困難，亦可轉參加愛河龍舟賽。
愛河龍舟賽登場前，高市府在6月也規劃海洋派對系列活動，6月3、4日舉辦高雄SUP立式划槳邀請賽、17、18日愛河狂飆獨木舟競賽，相關資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。
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