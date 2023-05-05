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拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

足球／義甲拿坡里終結33年冠軍荒 踢平烏迪內斯提前稱王

中央社／ 義大利烏汀內4日綜合外電報導
拿坡里球員慶祝義甲奪冠。 新華社
拿坡里球員慶祝義甲奪冠。 新華社

拿坡里今天以1比1與烏迪內斯踢和，在義大利甲級足球聯賽拿下隊史第3冠，終結33年的冠軍荒。上次他們奪冠，已是馬拉度納還在陣中的時候。

拿坡里（Napoli）本季還有5場比賽沒踢，但踢平烏迪內斯（Udinese）後，確定奪得義甲（Serie A）冠軍，追平了聯賽紀錄。

今天這場關鍵戰役在烏迪內斯主場進行，總教練斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）率領的拿坡里在主宰義甲整個球季後，此役只要踢平就能封王，拿坡里的球迷因此湧進達契亞球場（Dacia Arena）準備慶祝，不過這讓烏迪內斯球迷不滿，為兩隊交手增添緊張氣氛。

洛夫里奇（Sandi Lovric）在比賽第13分鐘率先進球，地主烏迪內斯在上半場1比0領先，但比賽第52分鐘，拿坡里的歐欣翰（Victor Osimhen）也攻破對手球門，兩隊戰成平手，終場握手言和。拿坡里靠著這樣的賽果，繼阿根廷足球傳奇馬拉度納（DiegoMaradona）1987年、1990年兩度率隊奪冠後，再次拿下義甲冠軍。

預料斯帕萊蒂和拿坡里隊員回到那不勒斯（Naples）將受到熱烈歡迎，當地慶祝的派對至少會持續到7日他們在主場迎戰菲奧倫蒂納（Fiorentina）的比賽。

斯帕萊蒂眼眶含淚地告訴體育頻道DAZN：「看到拿坡里球迷開心，足以讓人感受與他們相同的快樂。」

「當日子變得艱困時，這些人等待的就是這一刻，他們完全有這樣慶祝的權利。當知道自己帶給他們這樣的幸福時光，你會感覺鬆了口氣。」

靠著奈及利亞前鋒歐欣翰攻進關鍵一球，拿坡里成功奪冠，這樣的劇本再完美不過了，因為他踢出職業生涯最好的一季，那也是球隊稱王的關鍵。

讓拿坡里確定拿下冠軍的進球，是歐欣翰在義甲28場出賽中的第22個進球。這次進球讓拿坡里球迷陷入瘋狂，也順理成章反客為主，在對手主場大肆慶祝。

離賽季結束還有長達1個月時間，但拿坡里已經可以開啟「練兵模式」，因為他們的積分領先排名第2的拉齊奧（Lazio）有16分之多，順利稱王使他們的球迷能完全甩開超過一個世代的挫折感。

義甲 馬拉度納

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