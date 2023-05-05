國泰3x3籃球預賽熱血登場 近千隊爭奪拚搶總決賽門票

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽北區預賽4月30日在板橋登場，舒適天候吸引了近300支隊伍報名參賽，為了奪下全國總決賽門票，各隊精銳盡出，競爭激烈。從近千隊選出的各分區代表，6月18日將齊聚板橋第二運動場籃球場，用最精湛的球技，決定冠軍獎落誰家！

LET’S GO NOW! 國泰青年節3x3賽事吸引喜愛籃球學生參加，競爭激烈。 圖/國泰金控提供

高中、大專組同場競技 精彩賽事再升級

為鼓勵年輕學子努力向學、築夢踏實，並培養良好運動習慣，深受好評的國泰青年節3x3賽事也持續舉辦，過往即使面對疫情影響，努力進行滾動式調整，以不影響賽事舉辦為原則，就是為了讓更多喜愛籃球的學生能揮灑汗水，在場上一較高下，尤其自2022年起擴大規模，同時舉辦高中及大專組賽事，讓更多青年學子能延續對籃球運動的熱情；今年疫情更加穩定，全台分區預賽更吸引了近1000支的隊伍參賽，共同角逐分區總決賽門票！

建中同學組隊參加 愛運動不影響課業

以建國中學二年級同學組成的「康士坦的三分球」，集結了黃卓然、吳嘉駿、湯岷穎、林倫均四個熱愛籃球的年輕人，從高一念建中同班就一起打球，雖然二年級分班，但下課後還是會相約練球，因此看到比賽訊息，就第一次來報名參加高中男子組賽事，「我們一起打球習慣了，加上感情很好，但懷著能打一場是一場的心情來比賽，所以其實沒有什麼得失心。」

建中學生組成「康士坦的三分球」參賽，兼顧學業跟運動，展現好感情。 圖/國泰金控提供

對籃球懷抱熱情的他們，面對比賽的心情是「比賽其實只有一天，進決賽也就是兩天，其實對課業影響不會很大！」湯岷穎也說，國泰很用心舉辦賽事，尤其針對學生族群，這讓喜歡籃球的他們，不但增加比賽經驗，也可以球會友，「不論今年成績如何，明年我們還是會繼續來參加的！」隊友黃卓然也說，國泰賽事規模很大，加上裁判非常專業，也會用幽默的方式講解規則，讓他覺得很驚艷，而他們對籃球的堅持也感動了家長，黃爸爸全程陪同，也在場邊捕捉兒子跟隊友的場上英姿，他說「看他們很認真面對比賽，覺得很感動，想說來球場幫他們加油！」

北醫大女籃隊來挑戰 感受3x3快節奏

大專女子組「我們不是一隊」是以台北醫學大學女籃隊為班底組成，醫學系李虹儀、口衛系黃思綺加上醫技系的林郁芸也是首度參加國泰青年節3x3賽事，對於十個場地同時開打的規模覺得厲害，也對專業裁判讚不絕口，但也開玩笑地說「上場鼓勵彼此要一場一場打好，不然擔心答應要來現場加油的同學，到了現場卻發現我們已經被淘汰了。」

北醫大女籃校隊組隊首度參賽，好默契享受場上時光。 圖/國泰金控提供

黃思綺說，她很喜歡在場上進球的感覺，也很享受跟團隊一起努力贏得比賽的氛圍，不過習慣打全場5x5的她們，面對節奏更快、人數較少的3x3，也必須做調整，林郁芸就說，3x3比較重視個人能力，也很吃體力，但她很享受在球場上的感覺；李虹儀也說「籃球好像永遠沒有極限，總是有進步的空間，我很喜歡面對這種挑戰，球是圓的，不到最後一刻，是不知道輸贏的！」

總決賽6月18日登場 挑戰冠軍榮耀

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽總決賽將於6月18日在板橋第二運動場籃球場舉辦，從各分區預賽脫穎而出的隊伍將齊聚一堂，一起挑戰冠軍榮耀，歡迎對基層籃球有興趣的朋友們，來為這群努力揮灑汗水的年輕隊伍們搖旗吶喊加油鼓勵，LET’S GO NOW!