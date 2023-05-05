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自行車／單車初心者的首次奇妙旅程

運動筆記／ Elisha · 艾莉莎

2023 NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動繼臺中城市繞圈賽後，別上晶片出來看看單車大世界，這是我去年6月開始騎車以來參加的第2場單車競賽，賽前好多人交代我「平安騎完就好騎多久都沒關係」、「集團中跟車注意安全」，謝謝親朋好友們對單車小菜雞的關心，我玩得很開心，也平安完賽了！！

3:52，我知道這個成績對很多人來說放雙手、哼著歌邊騎邊聊天也能達到，但對我這位假日車手aka. Zone 1 郊遊團團長而言，超級意外！！第一次參加長爬坡的單車賽事，對於經驗不足的我來說既期待又害怕受傷害…賽前一天潘教練用我的估計FTP、體重跟車重計算，說我應該可以4:11，偉軒則是直接說「我認為妳可以破4，要不要而已」，當時我覺得這2位瘋了…（潘教練問我要不要寫配速表我直接拒絕他😂）。賽前曾經實地騎過塔塔加1次，隱約知道塔塔加的路況。比賽當天原本決定前段的丘陵地形，先在集團中跟好跟滿就好，但因為落鏈停下來修車終局掉出集團😭

👆🏻集團～好多人

後來，到愛玉橋時發現比練習時快了30分鐘！不久後遇到編號414大哥用推3帶我，帶了一陣子，某個大坡他似乎去追上前面另外的妹子，一轉眼就不見QQ…算了身為鐵人，什麼不會最會獨推，本來有點累想放掉，但過殭屍牆沒多久發現欸好像真的有機會破4耶，決定再堅持一下，穩定住自己的踩踏，也不斷告訴自己不要放棄！！終於看到重點前的三角錐，二話不說衝進去，耶我破4了🙌🏻🙌🏻

👆🏻終點前要把自己榨乾！Tataka沿路風景真的很美，就算不比賽，單純郊遊也可以很快樂☺️😍

越來越愛騎車了！！騎車已經變成跑步外可以讓我開心的事情～期許自己能越來越進步😍😍

📷*楊鈞翔 、bill Yang 、ZIV網路照片

自行車

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