運動小品／最初衷的自己 斜槓媽媽玩三鐵

今年邁向不惑之年，很難相信長到這麼大了才開始接觸運動，然後從渣打馬3K、鐵道馬5K、台新馬10K、2021台北馬21K、2022台北馬42K，然後2023年跟著SYC房產同事們一起CT113完賽，感覺我應該是有準備才一項一項完成，但….我除了跑步以外，腳踏車、游泳我完全是不會的….找出過往的記憶，在2020年（疫情擴散嚴重）是我下定決心開始跑步。

認識我的朋友們都知道，我白天其實有一份穩定的工作，只要休假下班時我就開始忙著代購工作，這樣的生活持續也有8、9年，我一直覺得自己身體很強不覺得累（很常一天睡3-4小時），2020年疫情是無法出國，代購工作也有了調整，沒多久我突然生病，白天正常但晚上就開始發燒這樣持續一個多禮拜，檢查後才知道我的免疫系統失調，身體出現多處帶狀性皰疹（俗稱皮蛇），痛、癢、不舒服真的很難受，我還一直想：完了，我家兩個小孩還小…該怎麼辦，如果這次好起來，我一定要照顧好自己身體，因為我想陪著兩個小孩一起成長。

後來調養幾個月，我痊癒時我選擇用門檻最低的運動方式-跑步，我告訴自己我要‘‘運動’‘我的身體就會健康。同年剛好公司員工旅遊，要去前我就暗自規劃平常在操場跑、走，這次去墾丁好像可以去跑跑看戶外，然後什麼也沒準備的我就這樣去了，從凱撒飯店到南灣距離約5公里多，我花了一個小時多跑完，那是我第一次跑這麼遠，一路上看到墾丁的海很漂亮，剛好一個人可以安靜思考整理各種思緒、也因為那次之後，我開始真正接受跑步。

(第一次跑墾丁)

我會選擇跑步這項運動其實還有一個原因，之前跟我老闆聊天時，他跟我們說過，當他有負面情緒或是壓力的時候，他會藉由運動（跑步）來轉換心境，只有那個時間是可以是屬於自己的，可以冷靜思考轉換心念，那時候我心裡想：哈哈…你應該是想推坑我，才會這樣跟我說運動的好處…我白天的工作要處理公司的大小事務，然後自己也帶領行政團隊，常會面臨到不同的大、小難題、人事、雜事、甚至完全沒接觸過的事務，有一次遇到工作上極度不順心的事，我只想說下班後我要去水溝旁跑步、冷靜一下，然後我還邊跑邊不斷跟自己對話，去找到我對自己原始的初衷，是為了什麼而堅持。其實做任何事情都一樣，要放棄真的很簡單，但怎麼堅持下去卻是一個很大的課題。

「莫忘初衷」是我不斷告訴我自己是為了什麼而堅持。沒有嘗試過，也千萬不要想說要放棄。也是因為這句話，我在去年報台北馬全馬，當時我報完名後，我告訴我朋友們，他們都超級擔心我也認定我不可能完成，就說我’‘憨膽‘’（台語），連我媽都一直唸我:都幾歲人了還這樣跑，妳真的可以跑嗎?!我都回他們說：沒關係啦！我都報名了，我會想辦法跑完。到了比賽那天，一開始狀況都還不錯，大約跑到17公里左右時，因為前面有點小緊張導致後來胃痛，我看到醫護站就請醫護人員幫忙，那天非常的冷再加上身體的不適有一度想放棄的念頭，突然一群adidas配速員在賽道上出現喊了一聲：加油！我想起前一晚我女兒還跟我說：媽媽加油。我跟醫護人員要了胃藥，醫護人員還問我：妳這樣還要跑嗎？！我說：沒關係！我先吃胃藥我要想辦法跑完，我的同事們在終點等我。最後～是那份堅持的信念，讓我完成了全馬！！

(2022我的第一場全馬)

更讓我難要面對的是，我長了這麼大才要開始學游泳….第一次上課下水前我一直告訴我自己不要怕！嘴巴上這麼說，但動作是不會騙人，在學韻律呼吸把頭放進水裡面，我還一直發抖吃了不少水，我剛開始學蛙式，我的腳也是非常有障礙、手跟腳也是完全不協調，身體一直處於緊張狀態，學習每個動作就是一直吃水，身體僵硬然後往下沉再吃水，教練也看出我的緊張，幾次試圖讓我仰漂，不往水裡面看也就不會這麼緊張，身體也可以浮起來。教練很重視我們的基本動作，但光是這些基本動作的學習我就是怕，但一切還是要靠自己去解決，只要每次上課前我會跟自己對話：我完全不會游泳又怕水，我只要學會我相信我沒有什麼我不會做的事。然後一直到比賽前的1、2個月，我幾乎每天往游泳池報到，每天在玩水..告訴自己我選擇面對它，我就不會害怕，原來最大的心魔是自己。

(人生第一次游碧潭 當天很冷 游完隔天腸胃炎)

學習騎腳踏車，對我又是另一門課題，很多人難免都懂的腳踏車車性，我..完全..不懂，他們說的什麼大、小盤、檔位、變速對我就是陌生，我第一次還很開心跟小蔣（我同事）去騎烘爐地，爬坡很辛苦，中間幾度牽車走一小段上坡，這對我而言都還是可以克服，我相信可以藉由訓練來解決，但最大難題是-下坡，會騎車的人可以藉由下坡衝速度，我是那個看到下坡一定牽車走的人，我對下坡的高度充滿著恐懼，只要跟大家團練騎戶外，我都是看到下坡有一定的斜度我就是牽車，但我還是告訴我自己這一切還是要靠自己去解決，我只要學會我相信我沒有什麼我不會做的事。最大的敵人也是自己，可以選擇投降，也可以選擇繼續前進，想怎麼樣的結果，只有妳才知道。

(第一次破百.....)

到了比賽那天，我起床的時候告訴我自己，前面一關關我不會的課題，我都想盡辦法克服，現在要到驗收自己的成果了，我不能放棄。游泳下水前，我一直謹記著教練跟我說: 妙，妳比賽的時候一下水先抓魚雷浮標，用在碧潭試游的方式，把它當浮板。游到比較不緊張的時候，再嘗試把浮標放開。下水後我就一路抓著魚雷浮標用蛙式方式游，讓自己放鬆，配合著平常教練每次上課叮嚀我換氣的時候鼻子慢慢吐氣、大口吸氣，要保有體力後面還有騎車跟跑步，跟隨自己的腳步，不要去被旁邊的人影響，妳就可以游完。上岸那一刻，我回頭看了活水湖，我居然可以游完1.9公里，轉換區的路上我很想掉眼淚，因為我已經完成克服一項我最害怕的，但我知道後面才是硬仗的開始。

(活水湖其實一點也不可怕，只是大了點....)

腳踏車出發後，我謹記著訓練的時候，廖總告訴我騎腳踏車耗體力，要適時的補充能量、水份，一路上逆風對我這種初學者更是一種考驗，我時不時往右邊看去欣賞臺灣最美麗的東部海岸，藉由這片美麗的海景來移轉身體的疲累，這也是一種不一樣的體驗。回程路上，遇到同事（小王、亮亮）騎著摩托車沿路在找尋我們SYC房產參賽事的人員，給予我們精神喊話與攝影，謝謝你們～我知道你們一直都在，我們的賽事一點也不孤單。

最後要進入T2轉換區前，當下我真的無比是感動（明明還有最後一項跑步），我把我最害怕的兩項克服，然後跑進森林公園繞完活水湖後，才知道原來活水湖這麼大，唯有親身的經歷、體驗才有這麼大的深刻與感動。到最後的3K我的老闆出現在賽道上陪著我跑完，謝謝廖總帶領我們參與各項賽事，總是在終點等著我們回來，陪我們跑完最後。最後～我們這次SYC初鐵的選手們都平安完賽，這一段學習的時間、比賽的過程充滿著難忘的回憶，也許在若干年後，我如果有機會帶著我的小孩再來造訪台東，經過這些景點我會告訴我的孩子們：媽媽曾經在這、在那騎過車、跑步、游泳，加油～未來不管遇到什麼事情，千萬不要輕易放棄，沒試過永遠不會知道自己行不行。

#SYC房產#SYC健跑俱樂部#人家是無痛完賽 我是曬傷完賽#每週要運動 健康我也有